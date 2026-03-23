Thomas Müller, exjugador de la selección alemana y actualmente bajo contrato con los Vancouver Whitecaps de la MLS, ha señalado a España como su favorita personal para el próximo Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México.
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«Todo tiene sentido»: el exjugador estrella de la DFB Thomas Müller nombra a su favorito para el Mundial
«Entre los favoritos siempre están los de siempre. Si tuviera que destacar a un equipo, diría que, por intuición, serían los españoles, porque, como equipo, siempre logran de alguna manera integrar a esos jugadores de gran talento individual que tienen, creando un juego muy fluido y armonioso», afirmó en un evento de Magenta celebrado en Múnich.
«Tienen la misma filosofía de juego. Se ve que todo encaja a la perfección», añadió.
- AFP
Thomas Müller nombra a cinco candidatos al título mundial
Además de los españoles, Müller mencionó también a Francia, a la que describió como un país con una «enorme concentración de talento»: «Podrían enviar tres plantillas al Mundial que nos dejarían boquiabiertos», afirmó Müller.
Entre otros equipos prometedores, Müller mencionó: «Portugal, Argentina, Alemania. Y quiero incluirnos a nosotros también», dijo.
Thomas Müller: «Como es lógico, el corazón de un aficionado late por Alemania»
En referencia a la selección alemana del seleccionador Julian Nagelsmann, Müller afirmó: «No es que tengamos que ser los grandes outsiders. Echo de menos la regularidad que hemos tenido en los últimos años, las victorias constantes, esas actuaciones dominantes y constantes. Pero de vez en cuando se ve de lo que somos capaces».
Como conclusión, Müller declaró: «Tengo a otras selecciones aún más en el punto de mira. Lógicamente, el corazón de un aficionado late por Alemania».
Müller disputó 131 partidos internacionales con la selección alemana, en los que logró 45 goles y 41 asistencias. Su última aparición con la camiseta de Alemania fue en 2024, en los cuartos de final de la Eurocopa, que se perdieron contra España.
El calendario de la selección alemana:
27 de marzo, 20:45 h Suiza - Alemania 30 de marzo, 20:45 h Alemania - Ghana 31 de mayo, 20:45 h Alemania - Finlandia 6 de junio, 20:30 h EE. UU. - Alemania