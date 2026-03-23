«Todo tiene sentido»: el exjugador estrella de la DFB Thomas Müller nombra a su favorito para el Mundial

En referencia a la selección alemana del seleccionador Julian Nagelsmann, Müller afirmó: «No es que tengamos que ser los grandes outsiders. Echo de menos la regularidad que hemos tenido en los últimos años, las victorias constantes, esas actuaciones dominantes y constantes. Pero de vez en cuando se ve de lo que somos capaces».

Como conclusión, Müller declaró: «Tengo a otras selecciones aún más en el punto de mira. Lógicamente, el corazón de un aficionado late por Alemania».

Müller disputó 131 partidos internacionales con la selección alemana, en los que logró 45 goles y 41 asistencias. Su última aparición con la camiseta de Alemania fue en 2024, en los cuartos de final de la Eurocopa, que se perdieron contra España.