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¡Todo sobre Xabi Alonso! El Liverpool contacta al Real Madrid para sondear su fichaje ante la incertidumbre sobre Arne Slot
Crítica tras la catástrofe de Madrid
Antes de confirmarlo como sucesor de Slot, el Liverpool quiere saber por qué el excentrocampista fracasó estrepitosamente en el Madrid, según AS. El club de Merseyside vive un momento delicado: después de una temporada desastrosa que ha dejado a los Reds en el caos pese a inversiones de más de 400 millones de euros, los días de Slot podrían estar contados. Alonso, considerado desde hace tiempo el principal candidato para ocupar el banquillo del LFC, está ahora bajo un riguroso escrutinio.
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Slot, cada vez más presionado en el Liverpool
Slot tiene contrato con el Liverpool hasta 2027. Después de una excelente temporada de debut en la que ayudó a los Reds a ganar cómodamente la Premier League, la campaña 2025-26 del club ha descarrilado.
El equipo fue eliminado en las primeras rondas de la Liga de Campeones, la FA Cup y la Copa de la Liga, y hace tiempo que renunció a defender el título de la Premier, donde marcha cuarto, a 20 puntos del líder, el Arsenal.
Su estilo de juego ha recibido duras críticas en los últimos meses, y los medios ingleses aseguran que el club ya valora un cambio de entrenador.
Alonso y la tensión en el vestuario del Real Madrid
Según varios medios, Alonso dividió el vestuario del Real Madrid. En octubre, jugadores como Vinicius Junior y Fede Valverde criticaron sus largas sesiones tácticas y de vídeo.
Otra facción respaldaba sus métodos y su intento de reformar el sistema y el estilo de juego. Para estos jugadores, las quejas —sobre todo las de Vinicius— eran solo un pretexto, pues el brasileño no tenía con Alonso el mismo estatus que con Carlo Ancelotti.
La falta de respeto era tan evidente que algunos jugadores fingían dormirse o charlaban durante las charlas del técnico. Ese comportamiento enfureció a sus aliados en la plantilla y desbordó a Alonso, quien aún no dirige a ningún equipo. “No me había dado cuenta de que había entrado en una guardería”, habría gritado en un momento dado un atónito Alonso.