Slot tiene contrato con el Liverpool hasta 2027. Después de una excelente temporada de debut en la que ayudó a los Reds a ganar cómodamente la Premier League, la campaña 2025-26 del club ha descarrilado.

El equipo fue eliminado en las primeras rondas de la Liga de Campeones, la FA Cup y la Copa de la Liga, y hace tiempo que renunció a defender el título de la Premier, donde marcha cuarto, a 20 puntos del líder, el Arsenal.

Su estilo de juego ha recibido duras críticas en los últimos meses, y los medios ingleses aseguran que el club ya valora un cambio de entrenador.