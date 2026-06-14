Todo sobre el España-Cabo Verde: dónde verlo por televisión y en streaming: canal, horario y alineaciones

España debuta en el Mundial 2026.





En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Furia Roja debuta contra Cabo Verde.





La Roja, vigente campeona de Europa bajo la batuta de Luis de la Fuente, parte como favorita y busca un arranque contundente en el Grupo H, donde también están Arabia Saudí y Uruguay.





Enfrente estará la revelación de Cabo Verde, liderada por Bubista, que tras superar la fase de clasificación africana se postula como la Cenicienta del torneo.





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