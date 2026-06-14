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Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

Todo sobre el España-Cabo Verde: dónde verlo por televisión y en streaming: canal, horario y alineaciones

World Cup
España vs Cabo Verde
España
Cabo Verde

Información sobre el España-Cabo Verde, primera jornada de la fase de grupos del Mundial: las alineaciones y cómo seguir el partido.

España debuta en el Mundial 2026.


En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Furia Roja debuta contra Cabo Verde.


La Roja, vigente campeona de Europa bajo la batuta de Luis de la Fuente, parte como favorita y busca un arranque contundente en el Grupo H, donde también están Arabia Saudí y Uruguay.


Enfrente estará la revelación de Cabo Verde, liderada por Bubista, que tras superar la fase de clasificación africana se postula como la Cenicienta del torneo.


Consulta el horario, las alineaciones y dónde ver elpartido por TV o en streaming.




  • ESPAÑA-CABO VERDE: CANAL DE TV Y STREAMING EN DIRECTO

    Partido: España-Cabo Verde

    Fecha: 15 de junio de 2026

    Hora: 18:00

    TV: DAZN

    Streaming: DAZN

    • Anuncios

  • PROBABLES ALINEACIONES: ESPAÑA - CABO VERDE

    ESPAÑA (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Baena. Seleccionador: De La Fuente.

    CABO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Costa, Paulo; Semedo, Pina; Mendes, Monteiro, Cabral; Rocha Livramento. Seleccionador: Bubista.

  • DÓNDE VER EL PARTIDO ESPAÑA-CABO VERDE POR TELEVISIÓN

    España vs. Cabo Verde se verá en directo por DAZN: smart TVs compatibles, consolas (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV.

  • ESPAÑA-CABO VERDE EN DIRECTO POR STREAMING

    España-Cabo Verde se podrá ver en directo por streaming en smartphones, tabletas, portátiles y ordenadores de sobremesa a través de DAZN, ya sea mediante la app o en su web oficial.

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