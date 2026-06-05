«Todo se lo debo a Unai Emery»: la leyenda de Barcelona y España atribuye su carrera al técnico del Aston Villa tras un sorpresivo giro

El exdefensa del Barcelona cree que esa decisión sentó las bases de su éxito posterior, con grandes títulos de clubes y selecciones. En el podcast «El Camino de Mario» declaró: «Tenía veinte años y [David] Villa era un ídolo en Valencia. Emery me dijo: “Ven al primer equipo”».

Tenía otras ofertas de Segunda y Primera, pero Emery insistió. Hice la pretemporada, me fue bien y, aunque estuve un tiempo sin jugar, en un partido de la Europa League contra el Werder Bremen nos quedamos con diez. En el descanso, el preparador físico, Pako Ayestaran, me dijo: “Vas a salir, de lateral”. Nunca había jugado ahí y no sabía qué hacer.

Al principio no me lo tomé bien; era joven y cometí errores. No sabía que Emery me estaba haciendo un favor para toda mi carrera. Sin ese cambio, no habría llegado tan lejos. Empecé a jugar, recibí muchas críticas, pero él siguió creyendo en mí y hoy le estoy agradecido. Y lo recordamos porque en los entrenamientos anteriores, cuando estaba a prueba, no quería jugar de lateral. Y no me lo tomé muy bien. Gracias a Emery, he tenido la carrera que he tenido. Es uno de los mejores entrenadores del mundo, sin duda alguna».