«Todo se ha venido abajo»: el presidente del Getafe niega el fichaje de la exestrella del Real Madrid Dani Carvajal

La posibilidad de ver a Carvajal de vuelta en la máxima categoría del fútbol español ha sufrido un duro revés. A pesar de las intensas especulaciones que vinculaban al legendario lateral derecho con un fichaje por el Getafe, el presidente del club, Angel Torres, ha ofrecido una actualización definitiva sobre la situación al confirmar que cualquier posible operación está ahora descartada.

Según informó ESPN, Torres fue abordado en las instalaciones de entrenamiento del club para aclarar el estado de la llegada del jugador de 34 años. Su respuesta fue contundente y puso fin a las esperanzas de que se sumara una presencia veterana a la plantilla de Jose Bordalas. "Todo se ha roto, no queda nada", señaló, dando a entender una ruptura total de las comunicaciones entre ambas partes.