«Todo menos un camino de rosas»: ¿el fichaje de Jürgen Klopp por la DFB es más complicado de lo que se pensaba?

Al firmar el contrato solo hubo un acuerdo verbal, por lo que el periódico califica un posible fichaje como «todo menos un éxito seguro».

Además, Red Bull pediría una indemnización de un solo dígito en millones para liberarlo antes del 31 de diciembre de 2029, algo nuevo para la DFB, que nunca ha pagado traspaso por un seleccionador.

Que el exentrenador del Dortmund y del Liverpool, artífice de varios títulos, asumirá el cargo es «tan seguro como el amén en la iglesia», según citó Der Spiegel a un «influyente alto directivo de un club de primera división» de la Bundesliga.