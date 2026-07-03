Según el diario *Bild*, Klopp, como «Head of Global Soccer» de Red Bull GmbH, no tiene cláusula de rescisión en su contrato.
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«Todo menos un camino de rosas»: ¿el fichaje de Jürgen Klopp por la DFB es más complicado de lo que se pensaba?
Al firmar el contrato solo hubo un acuerdo verbal, por lo que el periódico califica un posible fichaje como «todo menos un éxito seguro».
Además, Red Bull pediría una indemnización de un solo dígito en millones para liberarlo antes del 31 de diciembre de 2029, algo nuevo para la DFB, que nunca ha pagado traspaso por un seleccionador.
Que el exentrenador del Dortmund y del Liverpool, artífice de varios títulos, asumirá el cargo es «tan seguro como el amén en la iglesia», según citó Der Spiegel a un «influyente alto directivo de un club de primera división» de la Bundesliga.
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Nagelsmann ha decidido dimitir.
Klopp es el gran favorito para sustituir a Nagelsmann, quien, tras la vergonzosa eliminación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, probablemente ya no tenga futuro como seleccionador alemán.
Aunque tras perder 3-4 en los penaltis ante Paraguay en dieciseisavos descartó dimitir, ahora el técnico de 38 años habría decidido dejar su cargo en la DFB, en parte porque los líderes de la federación, encabezados por el presidente Bernd Neuendorf, El presidente de la Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, y el director deportivo, Rudi Völler, le habrían tendido un puente de oro para que salvara las apariencias.
Una indemnización de unos siete millones de euros, equivalente a un año de salario, facilitaría su salida anticipada, aunque su contrato llegaba hasta la Eurocopa de 2028. Las duras críticas a su imagen pública en los últimos meses, que llegaron a tildarlo de «narcisista», hacían imposible retenerlo.
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Salen a la luz graves acusaciones contra Nagelsmann
En los últimos días han surgido más acusaciones contra Nagelsmann. Según Sky, hubo descontento con la fisioterapia en la concentración alemana en Winston-Salem, por lo que Joshua Kimmich y otros jugadores llevaron en avión a un fisioterapeuta externo.
Antes, Sport Bild ya había publicado otras críticas contra el seleccionador, como el trato a Deniz Undav, la mala comunicación del cuerpo técnico y el aburrimiento de las estrellas en la concentración, lo que alejó al grupo de un ambiente óptimo.
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