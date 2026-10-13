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«Todo lo que han ganado es merecido»: Luis Enrique sale en defensa del Manchester City en medio del escándalo por el juego limpio financiero de la Premier League
Enrique respalda el mérito deportivo del Manchester City
Mientras el Manchester City se encuentra en el centro de una tormenta judicial de enormes proporciones por 115 presuntas infracciones de la normativa financiera de la Premier League, ha encontrado un aliado inesperado en la capital francesa.
La investigación sobre las finanzas del City, que abarca el periodo de 2009 a 2018, ha desatado numerosas especulaciones sobre las posibles sanciones, desde multas millonarias hasta deducciones de puntos o incluso la expulsión de la máxima categoría.
En declaraciones a los medios antes del partido de Champions League del PSG contra el Manchester City este miércoles, Enrique dejó clara su postura: «Hay mucho ruido alrededor de los grandes clubes. Tendremos que esperar a la decisión definitiva de quien tenga que tomarla. Estamos a la espera y espero que todo acabe bien para el Manchester City, porque todo lo que hizo sobre el terreno de juego fue increíble. Todos los títulos que ganó son merecidos. Debemos esperar a quienes tomen la decisión», afirmó el entrenador del PSG en declaraciones recogidas por Foot Mercato.
- AFP
Respetando el proceso legal
Aunque reconoció la gravedad de la situación, Enrique procuró mantener una perspectiva equilibrada sobre la investigación en curso.
Enrique profundizó en su opinión sobre la historia reciente del club inglés y reafirmó sus elogios a su identidad deportiva. «Es una sorpresa, pero hay que respetar el proceso y esperar la decisión final de la autoridad competente. Si hablo solo de fútbol, de lo que vi sobre el terreno de juego, creo que se merecieron su título. Me gustó lo que ofrecieron sobre el terreno de juego», añadió.
Una era repleta de títulos bajo la lupa
Las acusaciones contra el Manchester City abarcan un periodo (de 2009 a 2018) en el que el club conquistó tres títulos de la Premier League, tres Copas de la Liga y dos Community Shields, lo que ha generado una importante división en el mundo del fútbol.
Ambos equipos llegan al encuentro del miércoles tras lograr sendas victorias convincentes en la primera jornada de la Champions League. El Manchester City se impuso con comodidad al Porto por 2-0, mientras que el Paris Saint-Germain firmó una actuación dominante para golear al Slovan Bratislava por 6-1.
- Getty Images
La respuesta desafiante del Manchester City
En respuesta a las conclusiones de la comisión de la Premier League, el Manchester City emitió un comunicado oficial desafiante en el que defendió su completa inocencia frente a todas las acusaciones financieras. El club expresó su profunda «decepción y sorpresa» por el fallo y sostuvo con firmeza que dispone de un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan su postura, al tiempo que criticó la resolución por contener «claros errores sustanciales de derecho, de principio y de hecho».
Tras haber respetado escrupulosamente el proceso regulatorio durante toda la investigación, que se prolongó varios años, el club prometió no dejar el asunto ahí. Por ello, el Manchester City confirmó su compromiso de agotar con determinación todas las vías legales y de recurso disponibles para limpiar por completo su nombre y proteger su reputación mundial.
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