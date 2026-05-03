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«Todo ha salido muy bien»: Michael Carrick habla sobre su futuro en el Manchester United tras asegurar la clasificación para la Liga de Campeones
Asegurar el regreso a la élite europea
El United se aseguró un puesto en la próxima Liga de Campeones tras vencer 3-2 al Liverpool de Arne Slot en la Premier League el domingo. Bajo el interino Carrick, quien reemplazó a Ruben Amorim en enero, los Red Devils han garantizado su regreso a la máxima competición europea. El tanto de Kobbie Mainoo en los últimos minutos fue clave: con Carrick, el equipo suma 10 victorias, 2 empates y solo 2 derrotas en 14 jornadas. Aun así, los directivos aún no han confirmado su continuidad.
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Carrick se centró en el progreso
Pese al logro, el entrenador interino evitó hablar de su contrato o de conversaciones con la directiva. En declaraciones a Sky Sports, Carrick subrayó: «No se trata de lo que me gusta o no; no está en mis manos. Todo va bien, conocemos la situación y sabemos dónde estamos. Estoy contento con dónde estamos y queremos seguir mejorando. Ya veremos qué pasa después; ahora no me lo planteo».
Un récord difícil de ignorar
Aunque el impacto de Carrick es innegable, la directiva ha valorado a entrenadores con más experiencia, como Andoni Iraola y Oliver Glasner. Sin embargo, sus números actuales complican esa búsqueda. Sobre el rendimiento liguero, Carrick mostró orgullo: «Es alentador. En nuestra pequeña liga de 14 partidos debemos ser primeros. Los chicos lo han hecho realmente bien y, por supuesto, queremos seguir mejorando. No podemos subestimar lo logrado en este periodo; eso es lo que más me complace».
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¿Qué les depara el futuro a los Red Devils?
La directiva de Old Trafford afronta una decisión clave antes de la ventana de fichajes de verano. Aunque el club celebra su regreso a la Liga de Campeones, encontrar un entrenador definitivo es la prioridad. Deben actuar con rapidez para garantizar la estabilidad antes del inicio de la nueva temporada.