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Ryan Tolmich

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«Todo forma parte de mi historia»: el embajador, artista y estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Tim Weah, está listo para el Mundial que se celebrará en su país

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T. Weah
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Tim Weah siempre ha sido más que un futbolista. Habló con GOAL sobre arte, identidad, narración de historias y el papel que quiere desempeñar en el Mundial que se celebra en su país.

Tim Weah entiende el papel de los deportistas en la sociedad moderna, sobre todo porque ese papel no es moderno. Es algo básico y la función no ha cambiado, ni probablemente lo hará. Durante siglos, personas como Weah han sido necesarias para entretener.

«Eso es básicamente lo que somos», explica Weah aGOAL. «Siempre digo que si trasladáramos estos tiempos modernos al Imperio Romano, seríamos artistas. Ahora mismo, estamos actuando».

Ahora se prepara para el mayor escenario de su carrera: la Copa del Mundo en su país natal. Nunca tendrá un público tan enorme. Todo el mundo mirará a este jugador de 26 años y a sus compañeros de la selección masculina de Estados Unidos cuando salgan a su coliseo moderno para dar espectáculo.

Sin embargo, cada función termina: dura solo 90 minutos. Su tiempo sobre el escenario es limitado, aunque menos efímero que el de los gladiadores romanos. Por eso, a lo largo de la entrevista con GOAL, Weah acepta y a la vez rechaza ese rol de artista. No puede ser solo eso, ¿verdad?

Para Weah hay otros papeles: compañero, amigo, hijo, referente, embajador. También le atraen ser propietario de un club, músico, artista... No quiere que lo encasillen, aunque los partidos más importantes de su vida se acercan.

Weah quiere ser narrador. Por eso, pese a todo, se pregunta cuál será su historia y cómo será el final. Por eso busca otras historias e intenta incorporar tantos elementos como pueda a la suya propia. Y, en definitiva, por eso está haciendo todo esto: para tener historias que merezcan la pena recordar con orgullo.

«Todo forma parte de mi historia», afirma. «Cuando sea mayor, podré compartir estas experiencias con mis hijos y nietos. Por eso vivo esta vida: para superar pruebas, disfrutar momentos y conocer culturas, y luego contárselo a ellos.

«Lo bonito de esta experiencia es que no se trata solo de deporte, sino de la vida, y aún la estoy descubriendo. Quiero conocer más lugares, aprender más cosas y conectar con más gente para dejarles historias a mis pequeños cuando ya no esté».

Por ahora, Weah sigue en la cancha, escribiendo el capítulo más grande de su historia.

  • Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    El embajador

    Desde hace años se debate lo que el próximo Mundial representará para el fútbol estadounidense. Pocos pueden responder mejor que Weah. En cierto modo, él encarna a la perfección este deporte en Estados Unidos.

    Hijo de una leyenda del fútbol liberiano que gobernó su país y de una enfermera jamaicana comprometida con los más vulnerables, pasó su infancia entre Nueva York y Florida, habla varios idiomas y ha jugado en París, Glasgow, Lille, Turín y Marsella. ¿Hay algo más estadounidense que eso?

    Pocos lo encarnan mejor que él. La selección estadounidense refleja esa diversidad: jugadores nacidos en el país y otros llegados después se mezclan. Weah ha vivido ambas realidades.

    «De todos los lugares en los que he estado, me llevo un poco de cada uno», afirma. «Lo más importante es el amor que siento por la gente y por el mundo. Viajar y conectar con distintas culturas es algo que hago desde niño. En Nueva York tienes un poco de todo».

    Y eso es lo que traerá este verano: un poco de todo. No solo para Weah, sino para todos los que participen en este Mundial. En circunstancias normales, la Copa del Mundo es caos y locura, pero también el mayor escaparate de la humanidad. Este verano llegará a Norteamérica para lo que promete ser el torneo más grande hasta la fecha en tamaño, escala y alcance.

    ¿Y qué significa esto para Weah? De nuevo, un poco de todo.

    «Es un gran momento», afirma. «Cuando un país organiza un Mundial, es enorme. En Estados Unidos el deporte sigue creciendo, así que es increíble. Queremos que se juegue al fútbol en todos los rincones de Estados Unidos, y liderar ese cambio es increíble. Poder inspirar a la nueva generación y representar a quienes a veces no se sienten representados es maravilloso. Será emocionante y ojalá saquemos mucho de positivo».

    Weah ya tuvo su momento en 2022 y espera repetir en 2026. Desde su gol en el partido inaugural de Catar ha pensado mucho en ello: fue la culminación de su carrera, pero no quiere que lo defina, pues sabe que aún tiene más que ofrecer.

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  • El artista

    El anuncio captura la esencia de Weah. La cámara recorre un campo de fútbol hasta detenerse en un piano. Se acercan las botas New Balance, protagonista del spot. Luego enfoca a Weah, que se sienta y toca el piano con soltura: gafas de sol, traje, sonrisa y el ritmo en los pies.

    Weah, en el fondo, es un artista. Compone música desde niño y encuentra belleza en la escritura, la pintura y la moda. Para él, crear algo de la nada es especial, sea cual sea el medio. Su medio es el campo de fútbol: su lienzo, donde toma el balón y crea algo propio.


    A menudo se separa a los deportistas de los artistas, pero Weah no lo ve así: para él, ambos son lo mismo; las habilidades difieren, pero la mentalidad es la misma. Por eso, ser deportista no le hace menos artista, sino más.

    «Ser creativo es la esencia del deporte», afirma. «Quieres dar lo mejor de ti en el campo, igual que un artista en su lienzo; ambos muestran su mejor obra al mundo.

    Es maravilloso tener talento y poder compartirlo con el mundo».

    Su mayor talento brilla en el campo de fútbol; gracias a él ha llegado más lejos de lo que imaginó y ha conocido a gente que transformó su visión de la vida. Se siente afortunado.

  • Tim Weah USMNTGetty

    El narrador

    A Weah se le describe como alguien callado. Sus compañeros dicen que se abre cuando te conoce; hasta entonces, prefiere escuchar. No es que sea introvertido, sino que al principio intenta averiguar quién es la persona con la que habla.

    «Me encanta escuchar historias», afirma. «Me gusta conocer las vivencias de la gente: sentarnos, charlar sobre cómo crecimos cada uno y compartir detalles sencillos. Creo que una buena conversación puede sanar el mundo. Esa es mi esencia».

    Su público suele pedirle anécdotas de fútbol: cómo fue su infancia con un padre Balón de Oro, cómo se vive la Champions, quiénes son los mejores rivales que ha enfrentado o cuál es su gol favorito.

    Le encantan esas historias. Habló de muchas con GOAL en la concentración de marzo, sigue disfrutando las de 2022 y ya prepara las de su camino hacia 2026, buenas o malas, porque así es la vida.

    «Siempre digo que me encanta la gente y que este deporte te hace sentir humilde», afirma. «Cuando un aficionado se me acerca, a menudo se menosprecia a sí mismo y piensa: “Es una superestrella, lo veo en la tele”. Pero bajar a la tierra, compartir historias y mostrarles que todos somos humanos y capaces de amar de la misma manera es increíble. No somos diferentes».

    Sin embargo, Weah es diferente: en un mundo donde todos persiguen sus sueños, él está a punto de cumplir el suyo por segunda vez este verano. Ahora entiende que ese sueño no es solo suyo, sino de millones que lo sienten como propio.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    El deportista

    Weah siempre supo lo que significaba el fútbol. ¿Cómo no iba a saberlo? Llevar el apellido Weah facilita entender el impacto de este deporte. El fútbol dio a conocer a su padre, George, al mundo, y desde entonces se convirtió en el rostro de su país, tanto en política como en la leyenda. Ese es el poder del deporte: un balón puede conectarte con la gente.

    «Creo que, en cierto modo, lo supe desde el principio», afirma. «Al crecer en una familia de futbolistas, uno sabe más o menos de qué va, solo con todas las historias y todos los vídeos».

    Quizá Weah nunca sea presidente ni el rostro de su país, pero puede conectar con la gente. Hoy eso es más fácil que nunca para los deportistas: el mundo está en la palma de la mano y no es una figura retórica. Con unos pocos toques en el móvil cualquiera se comunica con cualquiera. Y eso también ocurre en un Mundial.

    «Este es un gran momento para Estados Unidos en general», afirma. «Creo que celebrar este Mundial en esta era, la era de las redes sociales, va a ser algo enorme. Para la cultura será increíble; todos querrán que sus hijos jueguen al fútbol y eso nos unirá como nación.

    «En esencia, el fútbol es un deporte, pero este evento une a las familias y a desconocidos. Queremos difundir amor y alegría. Ese es nuestro papel como protagonistas de este Mundial».

    Y así volvemos al principio: Weah es solo uno de los muchos protagonistas de esta historia. Cumplirá su papel, lo hará bien, y luego la trama seguirá. El fútbol nunca acaba, y quienes lo juegan pasan pronto. Solo pueden esperar dejar algo digno de recuerdo.

    Este verano es su oportunidad de aportar algo memorable y ayudar a transformar su país.

    «El ciclo continúa», afirma. «Antes admirábamos a otros; ahora nos toca a nosotros, y tenemos mucho poder, porque la próxima Copa del Mundo se jugará en casa y será un momento enorme para todos. Es un momento para representar e inspirar. Liderar eso se siente maravilloso y llevar el escudo en casa en un torneo tan prestigioso es un sueño hecho realidad.

    «Sigo viviendo, en cierto modo, los sueños de mi infancia. Intento darlo todo por todos».

    Así arranca la mayor actuación de la historia del fútbol estadounidense. Una historia que, más allá de Weah, inspira a todos los que sueñan con alcanzar sus metas, sea cual sea su papel en este relato.

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