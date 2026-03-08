«Todo esto parece un sueño»: Rob Mac agradece al Wrexham y al Chelsea por el clásico de la FA Cup con un mensaje de «hasta pronto» para los gigantes de la Premier League

El ambiente electrizante del Racecourse Ground impulsó a un feroz Wrexham que sorprendió dos veces al Chelsea, un equipo valorado en miles de millones de libras, en un emocionante clásico de la FA Cup. El equipo anfitrión de la Championship tomó inicialmente una sorprendente ventaja gracias al hábil remate de Sam Smith, y después de que un desafortunado gol en propia puerta de Arthur Okonkwo empatara el marcador al filo del descanso, el Wrexham recuperó dramáticamente la ventaja al final de la segunda parte gracias a un ingenioso remate de Callum Doyle. Sin embargo, la rápida respuesta de Josh Acheampong forzó la prórroga, una tarea que se complicó aún más por la devastadora tarjeta roja asistida por el VAR a George Dobson, del Wrexham, justo antes del pitido del minuto 90.

Con diez hombres, la heroica resistencia de los locales se vio rota por una impresionante volea de Alejandro Garnacho, y después de que un posible empate de Lewis Brunt fuera anulado por fuera de juego tras consultar el VAR, Joao Pedro remató un rápido contraataque en los últimos segundos para sellar una reñida victoria por 4-2 y salvar al gigante de la Premier League de una monumental sorpresa.