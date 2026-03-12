«¡Todo esto lleva ya muchos, muchos años!». Oliver Kahn cuestiona una promesa de Uli Hoeneß al FC Bayern

Oliver Kahn se ha pronunciado con claridad sobre la estructura de poder del FC Bayern de Múnich, cuestionando especialmente el papel de Uli Hoeneß. El antiguo presidente del club más laureado de Alemania duda de que la retirada del veterano dirigente del Bayern, anunciada desde hace años, se haga realidad pronto.
En Sky, el exguardameta internacional aludió a las repetidas declaraciones del entorno del club. «Se oye decir: "Nos retiraremos en algún momento, cuando se encuentre a las personas adecuadas". Todo esto se está alargando muchos, muchos años», afirmó Kahn. Y añadió con ironía: «Y, al parecer, todavía no se ha encontrado a nadie».
Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge llevan décadas marcando el rumbo del club y siguen formando parte del poderoso consejo de administración. Hoeneß, que además es presidente honorario, ha declarado en varias ocasiones que solo se retirará por completo cuando el club esté perfectamente organizado. Hoeneß rechazó recientemente las críticas según las cuales él y Rummenigge siguen interfiriendo demasiado. «Eso no es cierto en absoluto», afirmó el otoño pasado en un acto celebrado en Múnich.
No obstante, Kahn considera que la reestructuración del FC Bayern es un proceso lento. Aunque el club ha contratado a Rouven Kasper como nuevo director de marketing, en general la reestructuración «sigue avanzando a paso de tortuga».
Kahn elogia al Bayern tras el 6-1 contra el Atalanta de Bérgamo
Este hombre de 56 años conoce los procesos internos por experiencia propia. Entre enero de 2020 y junio de 2021 formó parte de la junta directiva y, posteriormente, incluso fue presidente de la misma. A pesar de ganar su undécimo campeonato alemán consecutivo, el equipo de Múnich se separó de Kahn y del director deportivo Hasan Salihamidzic en mayo de 2023.
Sin embargo, desde el punto de vista deportivo, el exguardameta de talla mundial considera que el club está actualmente en plena forma. Tras la clara victoria por 6-1 en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo, elogió la calidad de la plantilla: «Básicamente, puedes poner a jugar a quien quieras y la calidad apenas disminuye, o en algunos casos ni siquiera lo hace».
Para Kahn, el FC Bayern juega actualmente «casi como un reloj». No obstante, se mantiene cauto, ya que un éxito demasiado fluido también puede entrañar riesgos.
FC Bayern - Calendario: los próximos partidos del FCB
Fecha Hora Encuentro Sábado, 14 de marzo 15:30 Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga) Miércoles, 18 de marzo 21:00 FC Bayern - Atalanta (Liga de Campeones) Sábado, 21 de marzo 15:30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)