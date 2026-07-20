«Todo estaba escrito»: Ferran Torres insiste en que «Dios da a quienes se lo merecen» tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial

Tras el emotivo triunfo, el exdelantero del Manchester City declaró a los medios españoles: «Este gol fue para 47 millones de personas... Todo estaba escrito, teníamos que ganar.

Cuando tienes a Messi en el otro equipo, siempre hay riesgo de terremoto, pero nos mantuvimos fieles a nosotros mismos. Es una liberación; era muy importante. Dios me dio fuerzas y, al final, Dios da a quienes se lo merecen».