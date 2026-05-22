Todo está listo para que las futuras estrellas del fútbol mundial se reúnan en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 en Catar, tras el sorteo de los grupos de las 48 selecciones participantes

¡La próxima generación de superestrellas mundiales se dirige a Catar! Desde la sorprendente ausencia de la actual campeona, Portugal, hasta el regreso de potencias como Brasil, Argentina y España, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre los grupos, las fechas y las sedes de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026.

El prestigioso torneo regresa a Catar con un formato ampliado tras una edición exitosa.

El sorteo de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026, que se disputará en Catar, se realizó el jueves en Zúrich, Suiza, con la participación de 48 equipos. 

El torneo se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.

Qatar lo acoge por segundo año tras estrenar con éxito el formato de 48 equipos. De nuevo, los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro, con 104 partidos programados.


  • ¿Qué ha dicho Jassim Al Jassim, director ejecutivo de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?

    Durante el sorteo virtual, Jassim Al Jassim, director ejecutivo del Comité Organizador Local de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, subrayó la preparación de Catar para otro gran evento.

    «El año pasado, Catar hizo historia al acoger el primer torneo de la FIFA con 48 equipos y dar la bienvenida a 1.008 jóvenes futbolistas. Más de 197.000 aficionados asistieron a 104 partidos en los ocho campos de Aspire Zone, creando un ambiente festivo único. Además, 130 ojeadores de los principales clubes se reunieron para ver de cerca a la próxima generación del fútbol. Estamos orgullosos de la plataforma que la edición de 2025 proporcionó a estrellas emergentes como Hamza Abdelkarim, Mateus Mide, Anísio Cabral y Samuele Inacio», afirmó Al Jassim.

    «Este año aplicaremos lo aprendido para ofrecer una experiencia aún mejor a jugadores, aficionados y a toda la comunidad futbolística. Felicitaciones a los equipos clasificados; esperamos darles la bienvenida a Doha», concluyó.


  • Detalles de los grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026

    La anfitriona Catar está en el Grupo A con Panamá, Egipto y Grecia. Potencias como Argentina, Brasil, Italia, España y Japón regresan con aspiraciones de título. La campeona Portugal, que reinó aquí el año pasado, no se clasificó.

    Estos son los grupos:


    ● Grupo A: Catar, Panamá, Egipto, Grecia

    ● Grupo B: Corea del Sur, CAF 1, Nueva Caledonia, Ecuador

    ● Grupo C: Argentina, Australia, CAF 2, Dinamarca

    ● Grupo D: Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay

    ● Grupo E: Italia, Jamaica, Costa de Marfil, Uzbekistán

    ● Grupo F: Senegal, Croacia, Cuba, Tayikistán

    ● Grupo G: Malí, Nueva Zelanda, Bélgica, Vietnam

    ● Grupo H: España, China, Fiyi, Marruecos

    ● Grupo I: Brasil, República de Irlanda, Tanzania, Costa Rica

    ● Grupo J: EE. UU., Montenegro, Chile, Argelia

    ● Grupo K: México, Rumanía, Camerún, Venezuela

    ● Grupo L: Japón, Colombia, Serbia, Honduras


    Faltan por confirmar dos equipos africanos. La lista final se conocerá el 23 de mayo, tras las repescas de la Copa Africana Sub-17 en Marruecos. Los billetes se otorgarán a los ganadores de Etiopía-Mozambique y Uganda-Ghana.


  • ¿Dónde se celebrará la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 en Catar?

    La competición contará con 104 partidos, con varios encuentros diarios en la Aspire Zone.

    Este formato centralizado, clave del éxito en 2025, atrajo a 197 460 espectadores que siguieron los 104 partidos repartidos en 15 jornadas. La final se jugará en el Estadio Internacional Khalifa, como en la edición de 2025.