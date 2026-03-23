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Jurgen Klopp 01172026(C)Getty Images
Moataz Elgammal

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«¡Todo eso son tonterías!». Jürgen Klopp, harto, afirma que los rumores sobre el Real Madrid los escriben «idiotas», pero el exentrenador del Liverpool admite que «aún no ha dicho su última palabra» como técnico

Jürgen Klopp ha desmentido rotundamente los rumores que le vinculan con el puesto de entrenador del Real Madrid, calificando esas informaciones de «tonterías» inventadas por «idiotas». El exentrenador del Liverpool, que actualmente ocupa un cargo directivo en Red Bull, insistió en que no ha tenido ningún contacto con el club español. Sin embargo, también reveló que su carrera como entrenador podría no haber llegado aún a su fin.

  • Cierre de las conexiones con Madrid

    Klopp, cuyo contrato como director de fútbol internacional se extiende hasta 2029, aprovechó una reciente rueda de prensa en Ismaning para desmentir categóricamente cualquier contacto con el club más laureado de Europa. Cuando se le preguntó por los persistentes rumores que le vinculan con el Santiago Bernabéu, el técnico de 58 años no se anduvo con rodeos. Afirmó textualmente: «Eso lo han escrito los mismos idiotas. Todo eso son tonterías. No me han llamado ni una sola vez. Y tampoco han llamado a mi agente».

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  • KloppGetty Images

    Dejar la puerta abierta

    A pesar de haber dado un paso atrás respecto a las presiones diarias de la gestión futbolística para incorporarse a la red de clubes, admitió que volver al banquillo sigue siendo una posibilidad real. El técnico alemán ha disfrutado de su descanso, pero siente que aún le queda mucho por hacer en este deporte. «Sin duda, a mi edad ya estoy bastante entrado en años, pero como entrenador, no estoy ni mucho menos acabado. Aún no he alcanzado la edad de jubilación», explicó. «Quién sabe qué pasará en los próximos años. Pero no hay nada planeado al respecto».

  • Descartar los rumores sobre la selección nacional

    Durante la presentación oficial del equipo de retransmisión de Magenta TV para el próximo Mundial, la conversación derivó de forma natural hacia la selección nacional. Con Julian Nagelsmann preparándose para dirigir al equipo, los periodistas le preguntaron si un torneo de verano decepcionante podría allanar el camino para un cambio en el banquillo. Sin embargo, él desmintió rápidamente cualquier rumor sobre su posible incorporación al equipo. «Por el momento, obviamente no pienso en eso en absoluto y, afortunadamente, no hay motivo para hacerlo», declaró, mostrando un firme apoyo a la actual estructura y reiterando su compromiso con sus funciones directivas.

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    Apoyo total por parte de las altas esferas

    Su firme decisión de permanecer en su cargo actual coincide plenamente con la opinión de la cúpula directiva. Oliver Mintzlaff ha desmentido públicamente los rumores sobre su salida en más de una ocasión, dejando claro que la organización considera su colaboración como un compromiso a largo plazo. Al hablar sobre el tema anteriormente, el director ejecutivo señaló: «Eso es una completa tontería y está totalmente sacado de la nada. Al contrario: estamos muy satisfechos con el trabajo de Klopp». A falta de tres años para que termine su contrato, parece que la sala de juntas será su hogar en el futuro inmediato.

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