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«¡Todo es más fácil!»: Marc Cucurella envía un mensaje a los aficionados del Real Madrid tras hacer su «esperado desde hace tiempo» debut
Cucurella debuta por fin en Madrid
Cucurella hizo su primera aparición con el Real Madrid durante la victoria del club ante el conjunto alemán Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. El defensa entró en el minuto 61 y sumó así sus primeros minutos de la pretemporada.
El partido sirvió como un ensayo crucial para el nuevo fichaje mientras el Real Madrid daba los últimos retoques a su preparación de pretemporada. Fue un hito importante para el español, que había estado esperando con paciencia para debutar con el gigante español. Después de ayudar a asegurar un resultado positivo, Cucurella compartió su entusiasmo por haber podido pisar por fin el terreno de juego.
- Pakusch
El trabajo duro da sus frutos para la defensora
En declaraciones a Realmadrid TV tras el pitido final, Cucurella expresó su satisfacción por haber debutado después de una larga espera. También reflexionó sobre el esfuerzo necesario para llegar a este momento de su carrera.
«Estoy muy feliz», admitió Cucurella. «Creo que fue un gran partido para todos y un gran resultado antes de empezar la Liga. Fueron mis primeros minutos y tengo muchas ganas. La espera fue larga, pero ahora, poco a poco, voy cogiendo ritmo y con ganas de que empiece la Liga.
«Muy bien. Creo que con estos compañeros todo es más fácil. Fueron los primeros minutos de la temporada y, poco a poco, voy encontrando mi ritmo, y pronto empieza la competición de verdad.
«Estoy muy feliz. Detrás de todo esto hay mucho trabajo, y todo el esfuerzo que he puesto a lo largo de los años ha merecido la pena. Estoy muy feliz con todo lo que me está pasando y espero que siga así, ganando títulos y, sobre todo, pudiendo disfrutar de esta experiencia».
Los compañeros facilitan la adaptación en Madrid
Cucurella no tardó en elogiar a sus nuevos compañeros por ayudarle a integrarse rápidamente en la plantilla. Subrayó que la dinámica positiva dentro del vestuario se trasladará directamente al terreno de juego.
«Son muy buenas personas. Creo que hacen que sea muy fácil para todos adaptarse», explicó. «Lo importante es tener un buen grupo para que se vea en el campo que estamos unidos. Así es como se gana».
Preguntado por el apoyo de los aficionados, Cucurella dijo: «He recibido muchos mensajes, y siempre intentaré dar lo mejor de mí en cada minuto que tenga. Creo que lo más importante, y lo que todos queremos, es ganar títulos con esta camiseta».
- as-sportfoto
Deseando que llegue la competición de verdad
Tras completar ya sus primeros minutos, Cucurella está totalmente centrado en la próxima temporada oficial. El lateral izquierdo espera tener protagonismo cuando el Real Madrid arranque la temporada 2026-27 de LaLiga ante el Espanyol el sábado.
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