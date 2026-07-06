Además de la brasileña Rafaela Pimenta, Alf-Inge asesora al delantero de 25 años. El hombre de 53 años admite que le gustaría verlo con la camiseta del Real Madrid: «¿Me gustaría verlo en el Real Madrid? Quizás. En el fútbol siempre hay una posibilidad, nunca se sabe».

Haaland fichó por el Manchester City procedente del Borussia Dortmund en 2022 por 60 millones de euros y su contrato dura hasta 2034, así que el club tiene margen de negociación.

En el pasado circularon rumores sobre el interés del Real Madrid en el delantero noruego. Durante la campaña electoral del club, Enrique Riquelme, rival de Florentino Pérez, prometió ficharlo si ganaba.