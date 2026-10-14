«¡Todo el mundo pensaba que estábamos acabados!»: Jose responde tras la remontada de locura del Real Madrid

El Real Madrid protagonizó una remontada asombrosa en la Champions League en el Estadio Olímpico: marcó tres goles en unos frenéticos últimos ocho minutos para imponerse por 4-3 a la Roma. Frente a su antiguo club, Jose Mourinho vio cómo su equipo quedaba 3-1 por debajo en el marcador tras un doblete de Donyell Malen y el gol que había abierto el marcador de Marten de Roon.

Kylian Mbappe marcó en su partido número 100 en la Champions League antes de que llegara el trepidante desenlace.

Arda Guler ejecutó tres acciones a balón parado consecutivas que permitieron a Carlos Espi, a Endrick, elegido mejor jugador del partido, y a Antonio Rudiger, exdefensa de la Roma, darle la vuelta al encuentro.