«Todo el mundo lo sabía»: el exentrenador del Leeds Jesse Marsch exige el descenso del Manchester City de la Premier League

Tras su etapa en el Leeds United, Marsch ha expresado opiniones contundentes sobre la reciente resolución financiera contra el Manchester City. En declaraciones a The Guardian, Marsch abordó la decisión de la comisión independiente de declarar al club culpable de 115 infracciones financieras.

El seleccionador de Canadá no se mordió la lengua al hablar de cuáles deberían ser las consecuencias para el vigente campeón. «Creo que el Man City debería ser castigado con dureza. Creo que deberían tener que bajar, y por cierto, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía», afirmó Marsch durante su entrevista.