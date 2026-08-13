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«¡Todo el mundo está eufórico!»: la estrella del Borussia Dortmund Felix Nmecha reacciona a la llegada de Jurgen Klopp a la selección de Alemania
Klopp inaugura una nueva era en Alemania
Klopp ha sido nombrado oficialmente nuevo seleccionador de la selección de Alemania, lo que ha desatado una gran expectación en el panorama futbolístico. El legendario técnico toma las riendas mientras Alemania busca dar paso a una nueva era de éxitos.
La llegada del técnico de 59 años está generando, como es natural, mucho debate, especialmente en Dortmund, donde forjó su reputación mundial como entrenador al ganar dos títulos consecutivos de la Bundesliga en 2011 y 2012. Klopp se prepara para su esperadísimo regreso a los banquillos, y la perspectiva de jugar bajo sus órdenes ha dejado a muchos internacionales alemanes enormemente motivados de cara a los próximos compromisos.
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«Todo el mundo está eufórico»
Nmecha dejó claros sus sentimientos cuando le preguntaron por la posibilidad de trabajar bajo las órdenes del legendario entrenador alemán. Cree que toda la plantilla comparte su entusiasmo por la nueva era.
«Sí. Creo que todo el mundo está muy ilusionado», admitió Nmecha. «Todos están deseando trabajar con él, con el entrenador. Obviamente, sería una experiencia increíble y algo que espero con muchas ganas».
Conociendo al nuevo entrenador
A pesar de la gran expectación, Nmecha admitió que todavía no ha tenido una presentación formal con el nuevo seleccionador nacional. El jugador de 25 años espera con paciencia su oportunidad para conectar con Klopp.
«No le conozco personalmente, no», confesó Nmecha cuando le preguntaron si se habían cruzado. Al ser preguntado por si había hablado con sus compañeros en el Dortmund sobre Klopp, dijo: «Todavía no. Llevo aquí solo unos días. Realmente aún no he tenido la oportunidad, pero lo haré. Sí, claro».
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Un exigente inicio en septiembre
Klopp abrirá oficialmente su etapa como seleccionador de Alemania el 24 de septiembre en un duro duelo de la UEFA Nations League contra Países Bajos. Ese parón internacional incluirá cuatro partidos intensos, con encuentros ante Serbia y Grecia también en el horizonte inmediato.
Tras esas pruebas iniciales, Klopp centrará rápidamente su atención en asegurar la clasificación para la Eurocopa 2028. Esa campaña crucial arrancará en marzo de 2027, y el sorteo de la fase de clasificación está previsto para el 6 de diciembre en Belfast.
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