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«¡Todo el mundo en Liverpool está muy feliz!»: Jurgen Klopp elogia la exhibición magistral de Florian Wirtz con Alemania después de que la estrella de Anfield silenciara a sus críticos
Wirtz silencia a sus críticos con su selección nacional
Wirtz ha respondido con firmeza a las recientes críticas con una actuación magnífica en el escenario internacional. El centrocampista ofensivo de 23 años fue la estrella indiscutible del partido en la cómoda victoria por 2-0 de Alemania sobre Serbia. Después de soportar un complicado inicio de la temporada nacional con el Liverpool, Wirtz ofreció una exhibición oportuna cuando más lo necesitaba su selección.
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Klopp deshace en elogios a Wirtz
Klopp no tardó en destacar el enorme impacto de su joven mediapunta tras el pitido final. El exentrenador del Liverpool observó con clara admiración cómo Wirtz asistió con maestría a Tom Bischof en el primer gol del partido. Después, Wirtz tomó las riendas para asegurarse de que el resultado nunca estuviera en duda y sentenció la victoria con un fantástico disparo en la segunda parte.
«La manera en la que queremos jugar le viene bien a “Flo” Wirtz», dijo Klopp a AZ después del partido. «Creo que hoy todo el mundo en Liverpool está muy feliz. El chico rebosa alegría por jugar y ha trabajado muchísimo».
La libertad táctica desbloquea el verdadero potencial
La dominante actuación ante Serbia llega en un momento realmente crucial para Wirtz. Ha estado sometido a un intenso escrutinio tanto por parte de los aficionados como de los comentaristas tras un arranque sorprendentemente lento de la presente campaña en Anfield.
Sin embargo, el jugador de 23 años pareció completamente revitalizado al actuar en un sistema táctico que claramente potencia sus fortalezas naturales. La libertad para crear, atacar y moverse por todo el último tercio le permitió marcar el ritmo y generar problemas constantes a la defensa serbia.
- Getty Images Sport
Centrado en el desafío de Grecia
La atención inmediata de Wirtz y sus compañeros se centra ahora en mantener este alto nivel de rendimiento a domicilio. Alemania tiene previsto viajar a Grecia el domingo para su último y esperado partido del actual parón internacional.
Otra gran actuación en Atenas pondría el broche perfecto a una semana enormemente productiva para el talentoso centrocampista. También le haría regresar a Merseyside con una gran dosis de confianza renovada de cara a un exigente calendario nacional. Los aficionados del Liverpool esperan, sin duda, que este excepcional estado de forma con su selección se traslade directamente a sus próximos partidos con el club.
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