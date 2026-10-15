El Benfica mantuvo su pleno de victorias en la fase de liga de la Europa League de la UEFA con un contundente triunfo por 4-1 ante el Celtic en el Estadio da Luz. Jhon Duran, exdelantero del Aston Villa, abrió el marcador pronto con un penalti a lo Panenka, antes de que Alexander Bah anotara el segundo de volea.

Después, Duran marcó su segundo gol desde un ángulo cerrado para poner el 3-0 antes del descanso.

Aunque Camilo Duran recortó distancias para el Celtic, el suplente Vangelis Pavlidis sentenció el partido en los últimos minutos y dejó al equipo de Marco Silva tercero en la clasificación.