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Todd Boehly y Mark Walter, en conversaciones para VENDER sus participaciones en el Chelsea mientras Clearlake Capital se mueve para tomar el control total
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El consorcio BlueCo se enfrenta a una importante reestructuración en la propiedad
Boehly y Walter están estudiando vender sus participaciones en el Chelsea a los propietarios mayoritarios, Clearlake Capital, según el Financial Times, algo más de cuatro años después de que el consorcio BlueCo completara su mediática adquisición. El grupo compró originalmente el club en una operación valorada en 2.500 millones de libras, pero un nuevo acuerdo podría ahora hacer que el club sea valorado en más de 5.000 millones de libras. La propiedad del club sitúa a Clearlake con una mayoría del 61,5 por ciento, mientras que Boehly, Walter y el multimillonario suizo de 90 años Hansjorg Wyss comparten a partes iguales el 38,5 por ciento restante.
La salida propuesta llega después de un periodo de enorme desembolso económico que todavía no ha dado como resultado un título de la Premier League o de la Champions League. Desde mayo de 2022, el Chelsea ha gastado casi 1.500 millones de libras en traspasos de jugadores, pero el club ha vivido una etapa tumultuosa caracterizada por resultados irregulares y frecuentes cambios en el banquillo.
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Divisiones internas y dilemas sobre el desarrollo del estadio
Aunque fuentes internas del club han negado con frecuencia las afirmaciones sobre una ruptura entre el cofundador de Clearlake, Behdad Eghbali, y Boehly, insistiendo en que ambos mantienen una relación profesional, los informes sugieren que en los últimos dos años se han producido conversaciones intermitentes sobre una posible compra en medio de una supuesta «guerra civil». Uno de los principales puntos de fricción parece ser si la propiedad puede ponerse de acuerdo en los planes para un nuevo estadio.
La complejidad del modelo de propiedad también ha sido objeto de críticas por parte de la afición, que ha expresado su preocupación por el precio de las entradas y el modelo multiclub empleado por BlueCo.
Alonso y la nueva dirección deportiva
En medio de la incertidumbre a nivel directivo, Xabi Alonso ha tomado las riendas del primer equipo en un verano en el que el Chelsea gastó más de 300 millones de libras en nuevos fichajes, al tiempo que recuperó 143 millones de libras mediante ventas. El nombramiento del español marca un nuevo capítulo para el Chelsea tras la breve etapa de Liam Rosenior.
Alonso se ha mostrado muy claro sobre la necesidad de este cambio de perfil, al subrayar que una plantilla de máximo nivel no puede depender solo del potencial. Para abordar esta situación, el club ha cerrado los fichajes de los veteranos de la Premier League Jordan Henderson, de 36 años, y Danny Welbeck, de 35, aportando una experiencia muy necesaria al vestuario. El movimiento señala un claro cambio de rumbo en la estrategia de fichajes del club, tras ventanas consecutivas en las que se gastaron cientos de millones en talento joven y sin demostrar.
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Clearlake se dispone a reforzar su control
Si la venta sigue adelante, Clearlake Capital, liderado por Eghbali y Jose E. Feliciano, tendrá un control casi total de las operaciones del club. Esto coincide con una cláusula de gobernanza pactada previamente que haría queel cargo de presidente pasara de Boehly a un representante de Clearlake el próximo mayo.
Para los jugadores y el nuevo cuerpo técnico, la esperanza es que cualquier resolución a nivel del consejo aporte la estabilidad, muy necesaria, a un club que ha vivido bajo titulares constantes. Mientras el Chelsea se prepara para arrancar su campaña contra su rival del oeste de Londres, el Fulham, el foco sigue puesto en si la renovada plantilla de Alonso puede ofrecer resultados sobre el césped, independientemente de quién ostente el poder definitivo en los despachos.
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