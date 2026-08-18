Boehly y Walter están estudiando vender sus participaciones en el Chelsea a los propietarios mayoritarios, Clearlake Capital, según el Financial Times, algo más de cuatro años después de que el consorcio BlueCo completara su mediática adquisición. El grupo compró originalmente el club en una operación valorada en 2.500 millones de libras, pero un nuevo acuerdo podría ahora hacer que el club sea valorado en más de 5.000 millones de libras. La propiedad del club sitúa a Clearlake con una mayoría del 61,5 por ciento, mientras que Boehly, Walter y el multimillonario suizo de 90 años Hansjorg Wyss comparten a partes iguales el 38,5 por ciento restante.

La salida propuesta llega después de un periodo de enorme desembolso económico que todavía no ha dado como resultado un título de la Premier League o de la Champions League. Desde mayo de 2022, el Chelsea ha gastado casi 1.500 millones de libras en traspasos de jugadores, pero el club ha vivido una etapa tumultuosa caracterizada por resultados irregulares y frecuentes cambios en el banquillo.



