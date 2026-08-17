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«Todavía quedaba un poco de óxido por quitar» - Reece James admite que aún no está plenamente en forma para competir tras el prolongado parón del Chelsea
James admite su preocupación por su estado físico
James dijo que todavía tiene que quitarse algo de "óxido" antes de estar en plena forma para competir, después de que Chelsea le concediera un descanso ampliado tras el camino de Inglaterra hasta las semifinales del Mundial. El capitán jugó el sábado en el último amistoso de pretemporada del club contra la Real Sociedad, apenas cuatro semanas después de regresar a casa desde Norteamérica.
"El descanso ha sido bastante corto, así que me sentí bastante bien ahí fuera", dijo. "Las condiciones fueron duras, hacía muchísimo calor, pero me encuentro bien. Todavía es pronto, aún queda un poco de óxido por quitarse, pero fue un buen paso. Fue un descanso corto, probablemente más corto de lo que a todo el mundo le habría gustado, pero estoy encantado de estar de vuelta y la nueva temporada va a empezar muy pronto".
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El impacto de Alonso en Stamford Bridge
El nuevo entrenador, Xabi Alonso, elogió la semana pasada el impacto que ha tenido contar de nuevo con el capitán del club en el campo de entrenamiento. Alonso dispone por primera vez de toda su plantilla desde que empezó a trabajar a principios de julio, y está claro que el español se apoya en las cualidades de liderazgo de James para ayudar a implantar su filosofía.
«Significa mucho viniendo de un entrenador y exjugador de su calibre», dijo James. «Ojalá pueda darlo todo por él y rendir cuando más se me necesite». El respaldo del capitán a Alonso es una señal positiva para los aficionados del Chelsea, que ansían estabilidad tras un periodo de agitación.
Integrando caras nuevas
La visión positiva de la capitana sobre las nuevas incorporaciones sugiere que la química en el vestuario está creciendo pese al apretado calendario veraniego. «[La plantilla] acaba de terminar la gira de pretemporada, que ha supuesto mucho viaje y muchos partidos, pero por lo que he visto todo el mundo se ha asentado bien y estoy encantada con el grupo», dijo James.
James añadió: «Solo han sido cuatro o cinco días, ha sido supercorto, pero lo estoy disfrutando mucho hasta ahora y lo mismo les pasa a los chicos».
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¿Qué le espera ahora al Chelsea?
El Chelsea arrancará su campaña de la Premier League 2026-27 contra el Fulham en Craven Cottage el próximo lunes. El equipo de Alonso intentará volver a pelear por el título después de terminar décimo la pasada temporada, y ahora centrará toda su atención en las competiciones nacionales después de que su mala posición en la liga en la temporada 2025-26 le impidiera clasificarse para las competiciones europeas.
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