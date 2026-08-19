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«Todavía no sé qué pasó»: Ederson rompe su silencio sobre su fallido fichaje por el Manchester United
Confusión por el colapso en Old Trafford
El internacional brasileño parecía destinado a la Premier League a principios de este verano, después de que el Atalanta y el Manchester United acordaran un traspaso en torno a los 45 millones de euros. El plan era que el jugador de 27 años cerrara el movimiento tras su participación con Brasil en el Mundial de 2026.
En una rueda de prensa previa a un playoff de la Conference League contra el Hapoel Tel-Aviv, Ederson admitió que sigue sin conocer los detalles concretos del fracaso de la operación. "Estoy muy feliz de seguir en el Atalanta. Realmente doy las gracias al club y a Luca Percassi. Me llamaron muchas veces y sentí que estaban a mi lado. Aunque tenía interés de otros clubes, después de todo lo que pasó, pensé que lo mejor era quedarme con quien de verdad me quería, y ese siempre fue el Atalanta. Estaba feliz de vestir la camiseta que me ha dado tanta alegría", afirmó.
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Un misterio en la enfermería
La decisión de abortar el traspaso sorprendió a muchos, especialmente porque Ederson ha sido un jugador regular en la Serie A y contaba con un historial médico impecable. Aunque la operación se vino abajo después de que el club de la Premier League detectara problemas en la rodilla durante el reconocimiento médico, lo que le llevó a firmar una ampliación en Bérgamo hasta 2031, algunos observadores especularon con que la preocupación médica pudo servir simplemente como una excusa conveniente para un cambio en la estrategia de fichajes en Old Trafford.
«Sinceramente, no sé qué pasó. Siempre tuve interés de otros clubes y podría haberme ido a otro equipo inglés. Las pruebas salieron bien; no sé qué cambió. Llevo cuatro años en el Atalanta y siempre he jugado», explicó el centrocampista a Sky Sport Italia. «Podría haber esperado simplemente para ver qué pasaba, pero la gran relación con el club me convenció para quedarme y firmar un nuevo contrato».
Compromiso con la causa del Atalanta
A pesar de la decepción de que se frustrara un traspaso soñado a uno de los clubes más grandes del mundo, Ederson está decidido a demostrar su estado físico y su valía sobre el terreno de juego. El centrocampista brasileño, que la temporada pasada disputó 41 partidos con el Atalanta en todas las competiciones, con un balance de tres goles y dos asistencias, antes de participar dos veces como suplente con Brasil contra Haití y Noruega en el Mundial, se ha reenfocado rápidamente en sus obligaciones con el equipo de Maurizio Sarri, donde ahora es considerado uno de los principales candidatos al brazalete de capitán.
«Viví momentos preciosos al ir al Mundial con Brasil y luego... la verdad es que todavía no sé qué pasó, pero lo importante es que pude gestionar la situación, volver con la mentalidad adecuada y darlo todo por el club que me ha dado tanto. Sigo siendo Ederson; todo el mundo me conoce aquí y sabe lo que puedo hacer, y saben que siempre lo daré todo», declaró Ederson.
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Agradecido por el apoyo en Bérgamo
La decisión del centrocampista de comprometer su futuro a largo plazo con el Gewiss Stadium ha sido aplaudida por los dirigentes del club, y el director del Atalanta, Cristiano Giuntoli, llegó incluso a describir a Ederson como su «mejor nuevo fichaje» del verano. Aunque es una cara conocida, la seguridad que le aporta su nuevo contrato supone un impulso enorme para un equipo que busca dar continuidad a su triunfo en la Europa League de 2024.
«Doy las gracias a los aficionados; siempre son muy apasionados y están a tu lado, en los buenos y en los malos momentos. Ganamos la Europa League, conseguimos grandes resultados, me conocen», añadió al pensar ya en la nueva campaña. «No me veo como un nuevo fichaje; siempre he sido jugador del Atalanta».
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