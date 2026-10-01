«¡Todavía no parece real!»: la sensación del Celtic Mika Baur revela su sorpresa por la rápida convocatoria con Alemania tras la elección de Jurgen Klopp

Baur admitió que estaba absolutamente sorprendido por la rapidez de su inclusión, ya que inicialmente veía las convocatorias con la selección como un objetivo lejano. Al hablar sobre la sorprendente llamada, el joven expresó un enorme orgullo por alcanzar un hito tan importante tan pronto en su carrera en el Celtic.

«Todavía no parece real», explicó Baur. «Hasta que recibí la llamada, me parecía algo muy lejano. Sabía que mudarme a Glasgow era el siguiente paso en mi desarrollo, pero nunca esperé que también me llevara a algo así».

El centrocampista está decidido a aprovechar la oportunidad y no limitarse a completar la convocatoria. Añadió: «Estoy intentando empaparme de todo aquí. Quiero dejar mi huella, asimilarlo todo y sacar el máximo partido de la experiencia. También quiero disfrutarlo, pero obviamente todos queremos jugar y tener algunos minutos».



