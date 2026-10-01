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«¡Todavía no parece real!»: la sensación del Celtic Mika Baur revela su sorpresa por la rápida convocatoria con Alemania tras la elección de Jurgen Klopp
Rápido ascenso al escenario internacional
El jugador de 22 años cambió recientemente el fútbol alemán por la Premiership escocesa, al pasar del Paderborn al Celtic este verano. Antes de su salida, el dinámico centrocampista desempeñó un papel fundamental para ayudar a su antiguo club a lograr el ascenso a la Bundesliga.
A pesar de prever un periodo natural de adaptación en Glasgow, sus actuaciones llamaron rápidamente la atención del recién nombrado seleccionador nacional, Jurgen Klopp. Baur fue incluido con rapidez en la última convocatoria de Alemania para sus próximos partidos de la Nations League.
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«Todavía no parece real»
Baur admitió que estaba absolutamente sorprendido por la rapidez de su inclusión, ya que inicialmente veía las convocatorias con la selección como un objetivo lejano. Al hablar sobre la sorprendente llamada, el joven expresó un enorme orgullo por alcanzar un hito tan importante tan pronto en su carrera en el Celtic.
«Todavía no parece real», explicó Baur. «Hasta que recibí la llamada, me parecía algo muy lejano. Sabía que mudarme a Glasgow era el siguiente paso en mi desarrollo, pero nunca esperé que también me llevara a algo así».
El centrocampista está decidido a aprovechar la oportunidad y no limitarse a completar la convocatoria. Añadió: «Estoy intentando empaparme de todo aquí. Quiero dejar mi huella, asimilarlo todo y sacar el máximo partido de la experiencia. También quiero disfrutarlo, pero obviamente todos queremos jugar y tener algunos minutos».
Abrazando el trabajo sucio
La estrella del Celtic atribuye su rápido ascenso a una evolución consciente en su estilo de juego durante los últimos 18 meses. Aunque tiene un talento natural con el balón, Baur se dio cuenta de la necesidad de mejorar su rendimiento defensivo para triunfar al más alto nivel.
«Sin duda, mis puntos fuertes están con el balón, pero durante el último año y medio también he aprendido a disfrutar del trabajo sucio, de pelear y de dejarme el corazón en el campo», señaló. «Esprintar de un lado a otro, entrar con fuerza en los duelos. Ahora estoy a un nivel muy alto en ese aspecto, lo que significa que puedo tener impacto tanto con balón como sin él».
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Todos pendientes de un debut en Múnich
Baur aspira ahora con firmeza a disputar el jueves su primer partido con la selección absoluta de Alemania. El equipo de Klopp se prepara para recibir a Serbia en un crucial encuentro de la Liga de Naciones en Múnich.
Sumar minutos sobre el césped pondría el broche a unos meses increíbles para el centrocampista. Un debut reforzaría aún más su decisión de ponerse a prueba en Escocia, al tiempo que subrayaría su creciente madurez táctica en la escena europea.
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