AFP
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«¡Todavía no!» - John Toshack desmiente las afirmaciones de su hijo de que padece demencia, en unas declaraciones de la leyenda del Liverpool
La leyenda responde a los rumores sobre su salud
El gran entrenador galés se mostró de muy buen humor en su residencia de Besalú, vestido con un chándal de la Real Sociedad, para desmentir los rumores sobre su bienestar mental. El «Volcán» del fútbol galés se apresuró a restar importancia a la gravedad de los recientes titulares, manteniendo el mismo espíritu de lucha que definió su legendaria carrera en Anfield y por toda Europa.
Su esposa, Mai, reveló que el debate público ha causado una gran angustia en su hogar. Para proteger al veterano entrenador de la creciente ansiedad y el desgaste emocional que le causan las noticias, ha tomado la decisión de esconderle el móvil para evitar que siga leyendo más especulaciones sobre su estado.
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«Recuerdo los goles que marqué»
«¿Demencia? Todavía no», declaró Toshack a El Mundo con una sonrisa irónica. Aunque el exdelantero admitió algunos lapsos de memoria a corto plazo, sigue estando muy lúcido cuando habla de sus logros futbolísticos. «He olvidado todos los goles que he fallado, pero recuerdo perfectamente los que he marcado».
La confusión surge de una entrevista en la que su hijo, Cameron, afirmó que su padre se enfrentaba a una lucha diaria con su memoria. Sin embargo, Mai aclaró que ambos no se han visto en dos años, lo que pone en duda la veracidad de esas afirmaciones. «Se quedó dormido a las dos de la madrugada llorando», dice, refiriéndose a la preocupación causada por las declaraciones de su hijo mayor. «No ha visto a su padre en dos años».
Una lucha contra la enfermedad que pone en peligro la vida
La salud de Toshack ha sido motivo de preocupación desde que, hace seis años, sufrió un grave episodio de COVID-19. El galés pasó 16 días en una unidad de cuidados intensivos de Barcelona, una dura experiencia que requirió intubación y le dejó temporalmente confinado a una silla de ruedas.
«Tuve suerte de salir adelante», reflexionó Toshack sobre la experiencia. «Los médicos me dijeron que, si no hubiera sido deportista, no habría sobrevivido».
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Una vida tranquila en Cataluña
A sus 77 años, Toshack lleva una vida tranquila en Girona, rodeado de sus cinco perros. Ha admitido que nota el paso de los años, utilizando una expresión clásica que él mismo tradujo al español hace décadas: «Ya no soy ningún jovencito».