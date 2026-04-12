¡Todavía no hay partido para los profesionales! Parece probable la salida del fichaje de verano del VfB Stuttgart

Según el informe, una cesión a un equipo de Segunda División es la opción más realista para que este delantero de 19 años gane experiencia. Aunque no se menciona un destino concreto, Darvich tendrá demanda en la 2.ª Bundesliga.

Tras su fichaje el verano pasado por el FC Barcelona por alrededor de un millón de euros, Darvich aún no ha debutado con el primer equipo y solo entró en la convocatoria en la segunda jornada contra el Gladbach. Sin embargo, está demostrando su valía con el filial en la 3.ª Liga.