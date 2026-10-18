El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, dedicó tiempo a destacar la evolución del centrocampista Arda Guler, de 21 años, antes del partido de La Liga del domingo contra el Sevilla. El internacional turco ha despertado cada vez más interés mientras el Real Madrid afronta un calendario exigente en las competiciones nacionales y europeas.

Con Vinicius Junior sancionado y varias opciones de ataque de baja, la versatilidad táctica de Guler ofrece soluciones fundamentales al cuerpo técnico.

Mourinho expresó su plena satisfacción con el esfuerzo y la adaptación del joven centrocampista.