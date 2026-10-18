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imago-sport-1084627069.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Todavía no es un producto acabado!»: Jose Mourinho defiende a Arda Guler frente a sus críticos en los medios

Real Madrid
A. Guler
J. Mourinho
Real Madrid vs Sevilla
Sevilla
Primera División

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, salió en defensa de Arda Guler antes del partido de Liga contra el Sevilla y elogió el talento polivalente del jugador de 21 años. El técnico respondió a las críticas externas e insistió en que el centrocampista turco sigue progresando de forma notable.

  • Mourinho respalda a Guler ante la creciente atención mediática

    El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, dedicó tiempo a destacar la evolución del centrocampista Arda Guler, de 21 años, antes del partido de La Liga del domingo contra el Sevilla. El internacional turco ha despertado cada vez más interés mientras el Real Madrid afronta un calendario exigente en las competiciones nacionales y europeas.

    Con Vinicius Junior sancionado y varias opciones de ataque de baja, la versatilidad táctica de Guler ofrece soluciones fundamentales al cuerpo técnico.

    Mourinho expresó su plena satisfacción con el esfuerzo y la adaptación del joven centrocampista.

  • imago-sport-1082195848.jpgPS Images

    El entrenador responde al relato negativo de los medios

    Mourinho criticó la tendencia de los medios a pasar por alto las aportaciones positivas de los jugadores jóvenes y centrarse demasiado en los pequeños contratiempos. «Me parece que os cuesta mucho reconocer el trabajo», señaló Mourinho en su rueda de prensa.

    «Parece que las cosas más negativas tienen dueño y que las positivas son consecuencia de la suerte, pero Arda es un jugador con mucho talento. Todos lo sabemos».

    «Tiene 21 años y, por suerte, todavía no ha completado su desarrollo. Es polivalente y estoy muy contento».

  • Guler, incluido en una potente convocatoria del Madrid para enfrentarse al Sevilla

    Guler entró en la convocatoria del Real Madrid junto a los también centrocampistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde y Aurelien Tchouameni. Su capacidad para jugar tanto en el centro del campo como en posiciones de ataque le da a Mourinho una flexibilidad vital durante los partidos.

    «El Sevilla siempre compite, pero queremos ganar», añadió Mourinho sobre el reto que espera a su equipo.

    «Es un partido difícil, sin duda, pero queremos ganar».

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  • imago-sport-1084544661.jpgABACAPRESS

    El fortín del Bernabéu se prepara para un duelo con mucho en juego

    El Real Madrid busca mantener su pleno de victorias en casa esta temporada ante un Sevilla que ocupa la quinta posición de la tabla.

    Con Guler aspirando a un papel protagonista, los blancos buscan combinar juventud y experiencia para superar al competitivo equipo de Luis Garcia.

    Una victoria en el Santiago Bernabeu prolongaría la buena dinámica del Real Madrid en el fútbol nacional.

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