«Todavía le queda mucho»: Un exjugador del Wolves califica de «desoladora» la lesión de Raul Jimenez para el delantero mexicano y explica por qué este futbolista contrastado de la Premier League aún tiene mucho que aportar
Jimenez regresó a Molineux como agente libre
A los 35 años, y antes de representar a su país en la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica, Jimenez vio confirmada a principios de junio su emotiva vuelta a Molineux. El jugador se había quedado sin equipo tras dejar el Fulham de la Premier League.
Ha demostrado su valía al más alto nivel, y sus 68 goles en la máxima categoría destacan en un currículum de primer nivel. De esa cifra, 40 los marcó durante sus cinco años en el Wolverhampton entre 2018 y 2023.
El Manchester United estuvo entre los equipos que, según informaciones, mostraron interés por el mexicano durante ese periodo, pero se mantuvo fiel al Wolverhampton hasta que el Fulham lo reclamó. Pocos esperaban volver a verlo en las Midlands Occidentales.
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Una operación deja al delantero de baja hasta 2027
Jimenez, sin embargo, regresó a un entorno conocido el mismo verano en que Kieran Trippier se sumó a un ambicioso proyecto que aspiraba al ascenso. Se esperaba que liderase la lucha por acabar entre los dos primeros de la Championship.
Marcó tres goles en sus primeros nueve partidos de la temporada 2026-27, pero sufrió una lesión durante un encuentro de la Carabao Cup contra el Everton a mediados de septiembre. Tras pasar por el quirófano, el veterano delantero estará de baja hasta el año nuevo.
Por qué Jimenez es una baja tan importante para el Wolverhampton
Preguntado por la frustración de todos los implicados, Jarvis, que habló en colaboración con la iniciativa Midnite Express, que llevará con todas las comodidades a los aficionados del Wolves a Wrexham este fin de semana, declaró a GOAL: «Es un golpe duro para él. Cuando un jugador vuelve a un club con el que tiene un vínculo como el suyo, con la afición, su familia, todo... Se ve lo mucho que significa para él, lo feliz que está de estar allí y el gran jugador que es.
»El Wolves probablemente siempre quiso ir a por él, pero demostró en el Mundial que aún tiene mucho fútbol. Sigue siendo un gran goleador, así que su ausencia es muy importante para el Wolves. Para él es una enorme decepción.
»Ha jugado nueve partidos y ha marcado tres goles, pero sigue siendo fundamental en todo lo que hace el equipo. Ha mostrado mucha sangre fría en los penaltis que ha tenido que lanzar. Todavía puede aguantar el balón y estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Así que se ha notado muchísimo su ausencia, pero estoy seguro de que estará deseando volver en cuanto pueda.
»Si eso ocurre a finales de enero, sería como incorporar a un jugador increíble. Y entonces encararías el tramo final de la temporada con él.
»En el Championship es fantástico contar con alguien capaz de marcar goles, porque el resto del equipo es bastante sólido. Fer Lopez ha sido un fichaje excepcional para ellos. Así que, si tienes a Fer Lopez, a Raul Jimenez, a Adam Armstrong y a Mateus Mane, hay muchos jugadores ilusionantes. Por eso, para ellos será fantástico recuperarlo».
- Midnite
La lucha por el ascenso desde la Championship promete ser apasionante
Jimenez firmó un contrato de dos años al regresar al Wolverhampton, con la posibilidad de ampliarlo por otros 12 meses. Está claro que cree que aún le quedan muchos partidos y goles por delante.
Sin embargo, otros tendrán que asumir las expectativas de marcar goles durante las próximas semanas. El equipo de Cesar Peixoto, segundo en la clasificación de la Championship, busca prolongar su racha de cinco partidos sin perder y de tres victorias consecutivas cuando se enfrente a el equipo de Ryan Reynolds y Rob Mac en el norte de Gales.
Midnite, socio principal del Wolverhampton Wanderers para la temporada 2026-27, ofrece transporte de lujo en autocar en el «Midnite Express» para 100 aficionados del Wolverhampton Wanderers que viajan para ver al Wolverhampton enfrentarse al Wrexham, el club más glamuroso de la liga, este sábado 7 de noviembre. El trayecto de ida y vuelta es de unos 210 km.
Los aficionados estarán acompañados en el Express por las leyendas del Wolverhampton Steve Bull, Carl Ikeme y Matt Jarvis. También habrá concursos de preguntas sobre el club y sesiones de preguntas y respuestas en directo, con premios exclusivos en juego.
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