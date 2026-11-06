Preguntado por la frustración de todos los implicados, Jarvis, que habló en colaboración con la iniciativa Midnite Express, que llevará con todas las comodidades a los aficionados del Wolves a Wrexham este fin de semana, declaró a GOAL: «Es un golpe duro para él. Cuando un jugador vuelve a un club con el que tiene un vínculo como el suyo, con la afición, su familia, todo... Se ve lo mucho que significa para él, lo feliz que está de estar allí y el gran jugador que es.

»El Wolves probablemente siempre quiso ir a por él, pero demostró en el Mundial que aún tiene mucho fútbol. Sigue siendo un gran goleador, así que su ausencia es muy importante para el Wolves. Para él es una enorme decepción.

»Ha jugado nueve partidos y ha marcado tres goles, pero sigue siendo fundamental en todo lo que hace el equipo. Ha mostrado mucha sangre fría en los penaltis que ha tenido que lanzar. Todavía puede aguantar el balón y estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Así que se ha notado muchísimo su ausencia, pero estoy seguro de que estará deseando volver en cuanto pueda.

»Si eso ocurre a finales de enero, sería como incorporar a un jugador increíble. Y entonces encararías el tramo final de la temporada con él.

»En el Championship es fantástico contar con alguien capaz de marcar goles, porque el resto del equipo es bastante sólido. Fer Lopez ha sido un fichaje excepcional para ellos. Así que, si tienes a Fer Lopez, a Raul Jimenez, a Adam Armstrong y a Mateus Mane, hay muchos jugadores ilusionantes. Por eso, para ellos será fantástico recuperarlo».