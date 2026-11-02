¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Allegri De Laurentiis NapoliGetty Images
Simone Gervasio
Traducido por

Todas las razones de la crisis del Napoli y qué puede pasar con Allegri, que no es el único culpable: de las lesiones al mercado de fichajes y De Laurentiis, qué está pasando

SSC Nápoles
FC Oporto vs SSC Nápoles
Liga de Campeones
SSC Nápoles vs Lazio
Serie A
Cobertura Clásica
Max

Max

✅ Transmite el 50% de los partidos de cada jornada en exclusiva

✅ Garantiza el acceso por cable a través de los canales TNT y Space

✅ Producción consolidada con los analistas más reconocidos del país

Precio inicial$149
Nueva Alternativa
Fox One

Fox One

✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League

✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV

✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League

Precio inicial$140
Próximos partidos
POR

POR

Liga de Campeones

04 nov 2026

NAP

NAP

NAP

NAP

Serie A

08 nov 2026

LAZ

LAZ

Otra derrota, la enésima de esta temporada, y en el Napoli vuelven a preguntarse por una campaña que está adquiriendo todos los rasgos de un desastre. Apenas es noviembre y el Napoli está muy lejos de los cuatro primeros puestos de la Serie A y ocupa el vigesimocuarto lugar en la Champions League, con su clasificación para los playoffs también en peligro.

La derrota en Turín ante la Juventus es la última de una serie de actuaciones decepcionantes del equipo de Allegri, que aún tiene tiempo de enderezar la temporada y hacer que este momento quede en una crisis pasajera. Sin embargo, si no lo consigue pronto, la situación podría empeorar y repetirse lo ocurrido tras el título de la Serie A conquistado con Spalletti, al que siguió una temporada con más entrenadores que alegrías. En un contexto inestable, el puesto de Allegri también peligra: tendrá que invertir la tendencia para conservarlo. Está claro que el ex del Milan no puede ser el único culpable de este inicio marcado por los récords negativos, pero, como se sabe, en el fútbol el primero en pagar siempre es el entrenador, aunque las causas de esta profunda crisis son muchas y variadas.

  • El duelo contra la Juventus enfrentaba a dos equipos en crisis y el 2-0 de Turín solo ha sacado de ella al de Spalletti. Los hombres de Allegri , en cambio, se han hundido aún más en lo que ya es el peor inicio de su historia en la Serie A bajo la gestión de De Laurentiis: sexta derrota en trece partidos oficiales, la cuarta en diez jornadas de liga, 14 puntos en la clasificación, el peor registro desde 2009-10, y una distancia ya considerable de 9 puntos con el Como, cuarto, y de 6 con el Frosinone. El Napoli tiene incluso la mitad de puntos que la Lazio líder.

    En Turín llegó la tercera derrota a domicilio en este primer tramo de la liga, tras las sufridas ante el Inter y el Venezia, al que le concedió sus primeros tres puntos en esta Serie A. La media de 1,40 puntos por partido está muy lejos de la que debería tener un equipo que comenzó con el objetivo de mantener, como mínimo, un puesto entre los cuatro primeros y, por tanto, en la Champions League. La comparación con años anteriores es demoledora (el Napoli viene de un 2.º puesto y de un Scudetto el año anterior) y el año pasado tenía 8 puntos menos, 7 puestos menos en la clasificación y 5 goles encajados más.

    Y ya se avecinan dos partidos durísimos: el miércoles, contra el Porto en Champions; el domingo, en el Maradona, contra la Lazio de Gattuso.

     

  • ¿Cómo explicar una temporada así? Por las lesiones, ante todo. Pero las numerosas bajas no pueden convertirse en una excusa, entre otras cosas porque el equipo que dirigía Conte la temporada pasada también se vio diezmado por los problemas físicos. Entonces se había culpado a los métodos de entrenamiento del técnico de Lecce, pero este año el cuerpo técnico ha cambiado y las lesiones son las mismas. Eso refleja que la plantilla está al final de un ciclo, es propensa a las bajas por problemas físicos y no ha vivido el relevo generacional que necesitaba.

     

    Incluso ha llegado a haber once jugadores al mismo tiempo en la enfermería del Napoli, un problema que se agrava con cada partido. Basta ver cómo Di Lorenzo, De Bruyne y Olivera se lesionaron en Turín. De hecho, Allegri prácticamente nunca ha podido alinear a su equipo titular. McTominay, Buongiorno, Badiashile, Favasuli, Spinazzola, Lobotka, Alisson Santos, Neres, Vergara y todos los demás. Son muchos los que han tenido que parar, algunos varias veces y otros nada más regresar. Según Repubblica ya se han registrado 43 lesiones en poco más de dos meses de temporada, una cifra que no ha permitido al Napoli encontrar continuidad. A ello se han sumado las expulsiones, las sanciones y la gripe, pero lo cierto es que el equipo ha demostrado ser frágil en todos los sentidos. Así lo reflejan sus buenas actuaciones ante Frosinone, Bodo, Roma y Monza y sus descalabros ante Como, Villarreal, Venezia y Juve.

  • Las lesiones, por tanto, sí, pero también un mercado de fichajes que no fue tal. En verano solo llegaron Badiashile (cedido) y Favasuli. En esa ventana, el Napoli ingresó dinero por el traspaso de Gutierrez y no lo reinvirtió. Las cuentas de De Laurentiis se vieron lastradas por las compras definitivas de Hojlund, Lucca y Alisson (unos 90 millones de euros), que dieron como resultado un equipo que no se reforzó y que, de hecho, vio cómo aumentaba la distancia con los demás. El club encargó a Allegri reevaluar a jugadores descartados por la anterior dirección técnica, como Lucca, Lang, Beukema y Marianucci. Los resultados aún no han llegado.

    La Gazzetta dello Sport habla de una «sobrevaloración de la plantilla»: la directiva del Napoli creyó que con este equipo podría ir tirando y, aun así, obtener buenos resultados. Repubblica, en cambio, señala al director deportivo Manna y las operaciones equivocadas («nada menos que 23 en dos años», escriben).

    Allegri, fiel a la línea del club, aceptó el encargo, no pidió fichajes y se «conformó» con esta plantilla y un contrato de tres años. Se adaptó a los jugadores, agotados tras los dos años de Conte, con un enfoque más suave y con la vuelta al querido (por los pesos pesados del vestuario) 4-3-3. Pero, tras los dos primeros meses de tregua, ahora los problemas están saliendo a la luz y, para alguien como Max, que se mide por los resultados, faltan los resultados.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Es cierto que las lesiones (en su mayoría, de origen traumático) son un factor que no se puede pasar por alto, al igual que el calendario, bastante desafortunado y cuesta arriba para el Nápoles, pero este equipo puede y debe dar más. En ataque, el Nápoles crea ocasiones y marca. Allegri, sin embargo, debe ajustar la fase defensiva: un equipo entrenado por él no puede encajar tantos goles, o se arriesga a no clasificarse para la Champions League del próximo año y a no superar al menos la fase liga de esta edición, el objetivo mínimo fijado por la propiedad.

    La propiedad. Precisamente hacia De Laurentiis se dirigen ahora las mayores críticas de los napolitanos, incluso más que hacia Allegri (cuyo puesto, por ahora y salvo prueba en contrario, no corre peligro). La crisis también debe atribuirse a las decisiones tomadas en verano, antes de confiar en Max, así que debe haber más de un responsable. El entorno del Nápoles señala al presidente y su decisión, considerada demasiado conservadora, de confiar el banquillo a un técnico cuyos resultados iban a menos y cuyo juego estaba en crisis, como mostró su última etapa fallida en el AC Milan. El escepticismo con el que se recibió a Allegri también se debía a la decisión de no apostar por quien parecía el elegido, Vincenzo Italiano, que está lejos de la etiqueta de gestor que tiene Allegri y que, sin embargo, según los aficionados, habría conseguido resultados muy distintos.

    En definitiva, el entorno del Nápoles está revuelto. Mientras se disparan los rumores sobre la posible venta del club y De Laurentiis, al menos en las últimas semanas, ha hablado más del próximo centro deportivo y del estadio propio que de los resultados del equipo, lo que debía ser un año histórico, el año del Centenario, corre el riesgo de pasar a la historia por los motivos equivocados.

Próximos partidos
POR

POR

Liga de Campeones

04 nov 2026

NAP

NAP

NAP

NAP

Serie A

08 nov 2026

LAZ

LAZ