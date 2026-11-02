El duelo contra la Juventus enfrentaba a dos equipos en crisis y el 2-0 de Turín solo ha sacado de ella al de Spalletti. Los hombres de Allegri , en cambio, se han hundido aún más en lo que ya es el peor inicio de su historia en la Serie A bajo la gestión de De Laurentiis: sexta derrota en trece partidos oficiales, la cuarta en diez jornadas de liga, 14 puntos en la clasificación, el peor registro desde 2009-10, y una distancia ya considerable de 9 puntos con el Como, cuarto, y de 6 con el Frosinone. El Napoli tiene incluso la mitad de puntos que la Lazio líder.

En Turín llegó la tercera derrota a domicilio en este primer tramo de la liga, tras las sufridas ante el Inter y el Venezia, al que le concedió sus primeros tres puntos en esta Serie A. La media de 1,40 puntos por partido está muy lejos de la que debería tener un equipo que comenzó con el objetivo de mantener, como mínimo, un puesto entre los cuatro primeros y, por tanto, en la Champions League. La comparación con años anteriores es demoledora (el Napoli viene de un 2.º puesto y de un Scudetto el año anterior) y el año pasado tenía 8 puntos menos, 7 puestos menos en la clasificación y 5 goles encajados más.

Y ya se avecinan dos partidos durísimos: el miércoles, contra el Porto en Champions; el domingo, en el Maradona, contra la Lazio de Gattuso.