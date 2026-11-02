Otra derrota, la enésima de esta temporada, y en el Napoli vuelven a preguntarse por una campaña que está adquiriendo todos los rasgos de un desastre. Apenas es noviembre y el Napoli está muy lejos de los cuatro primeros puestos de la Serie A y ocupa el vigesimocuarto lugar en la Champions League, con su clasificación para los playoffs también en peligro.
La derrota en Turín ante la Juventus es la última de una serie de actuaciones decepcionantes del equipo de Allegri, que aún tiene tiempo de enderezar la temporada y hacer que este momento quede en una crisis pasajera. Sin embargo, si no lo consigue pronto, la situación podría empeorar y repetirse lo ocurrido tras el título de la Serie A conquistado con Spalletti, al que siguió una temporada con más entrenadores que alegrías. En un contexto inestable, el puesto de Allegri también peligra: tendrá que invertir la tendencia para conservarlo. Está claro que el ex del Milan no puede ser el único culpable de este inicio marcado por los récords negativos, pero, como se sabe, en el fútbol el primero en pagar siempre es el entrenador, aunque las causas de esta profunda crisis son muchas y variadas.