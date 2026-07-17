Barnes defendió el planteamiento de Tuchel ante las críticas de exinternacionales ingleses que cuestionaron sus tácticas conservadoras tras perder la ventaja.

«Ganábamos 1-0 en un torneo en el que nunca vamos a dominar la posesión ni superar a nadie en juego», declaró Barnes aBetfred. «¿Por qué hacer cambios ofensivos? Si los hubiera hecho y hubiéramos perdido, la gente se habría preguntado por qué. Hizo lo correcto.

«No salió mal. Somos cuartos del mundo, así que deberíamos quedar terceros o cuartos, que es donde vamos a quedar. No sé por qué esperábamos algo diferente».

Barnes elogió la identidad táctica de Tuchel y añadió: «Con un entrenador como él, sabes lo que obtienes: pragmatismo, fuerza, disciplina y resistencia. No vamos a superar a los equipos en juego, sino que les ganamos con nuestra fuerza. Contra Argentina ganamos 1-0 y todas las decisiones que tomó Thomas Tuchel fueron acertadas. Supo responder a lo que estaba sucediendo delante de él».