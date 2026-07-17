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«¡Todas las decisiones fueron acertadas!» - Thomas Tuchel se defiende por los cambios realizados contra Argentina, mientras una leyenda del fútbol inglés cuestiona las duras críticas al seleccionador alemán
Barnes respalda la gestión del partido por parte de Tuchel
Inglaterra soñaba con su primera final del Mundial desde 1966, pero perdió 2-1 ante Argentina tras desperdiciar un 1-0. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos clasificaron a la Albiceleste. Aun así, Barnes defiende la gestión del partido de Tuchel.
Aseguró que Inglaterra no debía dominar la posesión ni superar a Argentina y que mantener la ventaja era más lógico que hacer cambios ofensivos. Además, recordó que las expectativas sobre el equipo deben ajustarse a su ranking mundial y que su actuación en el torneo refleja su nivel actual.
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Barnes rechaza las críticas a Tuchel
Barnes defendió el planteamiento de Tuchel ante las críticas de exinternacionales ingleses que cuestionaron sus tácticas conservadoras tras perder la ventaja.
«Ganábamos 1-0 en un torneo en el que nunca vamos a dominar la posesión ni superar a nadie en juego», declaró Barnes aBetfred. «¿Por qué hacer cambios ofensivos? Si los hubiera hecho y hubiéramos perdido, la gente se habría preguntado por qué. Hizo lo correcto.
«No salió mal. Somos cuartos del mundo, así que deberíamos quedar terceros o cuartos, que es donde vamos a quedar. No sé por qué esperábamos algo diferente».
Barnes elogió la identidad táctica de Tuchel y añadió: «Con un entrenador como él, sabes lo que obtienes: pragmatismo, fuerza, disciplina y resistencia. No vamos a superar a los equipos en juego, sino que les ganamos con nuestra fuerza. Contra Argentina ganamos 1-0 y todas las decisiones que tomó Thomas Tuchel fueron acertadas. Supo responder a lo que estaba sucediendo delante de él».
Continúa el debate sobre la estrategia de Inglaterra
La opinión de Barnes contrasta con las críticas de Wayne Rooney, quien argumentó que los cambios defensivos de Tuchel provocaron pánico en la selección inglesa. Gary Lineker también cuestionó que Inglaterra se replegara en un bloque bajo ante Lionel Messi y Argentina.
La entrada de Nico O'Reilly y Dan Burn fue uno de los temas más comentados tras la derrota. Sin embargo, Andros Townsend coincidió con Barnes y defendió la sustitución de O'Reilly como una jugada inteligente para frenar a Messi en los últimos minutos.
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Aumenta la presión sobre Tuchel
La derrota ha aumentado la presión sobre el futuro de Tuchel al frente de la selección inglesa. Nicky Butt, excentrocampista del Manchester United, pide su dimisión, y se menciona a Eddie Howe y Pep Guardiola como posibles sustitutos. Tuchel insiste en que no renunciará, y la FA sigue confiando en él.
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