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Tochil: Quizás Trump pueda anular la expulsión de Kwanasa, como hizo con Balugon

Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
World Cup
T. Tuchel
F. Balogun
México
Inglaterra
EE. UU.

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, se preguntó por qué se levantó la suspensión de Fularin Balugun, estrella de Estados Unidos, tras ser expulsado contra Ecuador.

La FIFA confirmó que Balogun podrá jugar contra Bélgica en los octavos de final, tras aplazar la sanción de un partido que le fue impuesta por su expulsión ante Bosnia y Herzegovina.

La Federación Belga se mostró «sorprendida» y ABC News informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contactó al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para que se revisara la sanción.

El inglés Kwanasa fue expulsado en la victoria 3-2 sobre México en el Azteca.

«Quizá Harry Kane pueda pedirle al presidente Trump que anule la roja a Kwanasa», bromeó Tuchel en ESPN.

Añadió que, en su opinión, la acción de Balogun no merecía la roja, sino una amarilla tras la revisión del VAR.

Y añadió: «¿Quién tiene autoridad para anular esa decisión? ¿Cuándo? ¿Con qué base? ¿Hasta dónde podemos llegar? Es extraño. Solo queremos coherencia».

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    ¿Harry Kane hablará con Trump?

    Y añadió: «¿Qué pasa con la tarjeta amarilla que recibió Declan Rice en el primer minuto? Podríamos debatirlo eternamente. Para mí no era amarilla. ¿Se la quitarán? ¿Y Francia recuperará la que recibió Oliseu contra Paraguay, que tampoco merecía la amonestación?».

    Y añadió: «¿Dónde acabará todo esto? No conozco el reglamento y no soy la persona adecuada para responder. Esperaré a ver qué pasa».

    Trump había elogiado a Harry Kane en Truth Social tras la victoria inglesa, llamándolo «un gran jugador». 

    Al preguntarle si el capitán inglés podría hablar con el presidente sobre el caso de Kwansa, Tuchel sonrió: «Quizá… Es un buen punto de partida».

    Al insistirle sobre un posible recurso, Tuchel replicó: «¿Dónde empieza y dónde acaba? ¿Podemos anular las decisiones o no? ¿Qué ocurre exactamente?».

    Y añadió: «La pregunta es: ¿dónde trazamos la línea? No lo sé. ¿Recurriremos cada amarilla que consideremos inmerecida o cada roja que veamos incorrecta? ¿Y quién lo decide?».

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