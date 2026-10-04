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¡Toca trabajar duro! El capitán Fernandes avisa de que Portugal deberá sufrir para ganar a una peligrosa Noruega
Fernandes lidera a Portugal en su regreso a casa en Oporto
El capitán de Portugal, Bruno Fernandes, liderará el centro del campo de su selección cuando la selección portuguesa reciba a Noruega en un partido del Grupo A4 de la UEFA Nations League en el Estadio do Dragao. Portugal ocupa el liderato de la clasificación del grupo con nueve puntos, después de ganar los tres primeros partidos.
El centrocampista del Manchester United desempeñó un papel clave en las recientes victorias sobre Gales, Noruega y Dinamarca.
Fernandes espera otro duelo exigente ante el equipo de Stale Solbakken.
- Eibner
La capitana elogia el trabajo defensivo durante la victoria en Oslo
Al reflexionar sobre la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega en septiembre, Fernandes reconoció que el equipo tuvo que pasar por momentos difíciles. Subrayó la importancia de valorar la disciplina defensiva de la plantilla bajo la dirección del seleccionador Jorge Jesus.
Fernandes señaló que la zaga de Portugal respondió con eficacia cuando fue exigida.
"Tuvimos que sufrir en el primer partido contra Noruega, un equipo de gran calidad que genera problemas", declaró Fernandes a los periodistas. "Tenemos que reconocer y valorar el trabajo defensivo que se hizo, que fue bueno. Concedimos ocasiones que no queríamos conceder, pero al mismo tiempo conseguimos ser muy eficaces en defensa".
El trío del centro del campo aspira a marcar el ritmo en el Estadio do Dragao
Fernandes formará en el centro del campo junto a Vitinha y Ruben Neves para marcar el ritmo de la posesión y generar ocasiones para los atacantes de banda Rafael Leao y Goncalo Ramos. Portugal busca limitar las líneas de suministro hacia los delanteros clave de Noruega.
Portugal ha marcado nueve goles en sus últimos cinco partidos internacionales.
El capitán destacó el control del centro del campo como la clave para asegurar la victoria.
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Portugal se centra en mantener su impecable récord en la fase de grupos
Fernandes y sus compañeros de equipo aspiran a sumar tres puntos en Oporto para acercarse a los cuartos de final de la Nations League. La victoria mantendría el récord de imbatibilidad de Portugal en casa en la competición.
Noruega sigue tercera en el Grupo A4 con tres puntos.
El partido comienza a las 18:45 GMT.
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