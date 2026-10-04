El capitán de Portugal, Bruno Fernandes, liderará el centro del campo de su selección cuando la selección portuguesa reciba a Noruega en un partido del Grupo A4 de la UEFA Nations League en el Estadio do Dragao. Portugal ocupa el liderato de la clasificación del grupo con nueve puntos, después de ganar los tres primeros partidos.

El centrocampista del Manchester United desempeñó un papel clave en las recientes victorias sobre Gales, Noruega y Dinamarca.

Fernandes espera otro duelo exigente ante el equipo de Stale Solbakken.