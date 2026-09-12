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«Tienes que adaptarte»: el técnico del Manchester City, Enzo Maresca, lanza un mensaje tajante a Michael Carrick antes del derbi contra el Manchester United
La diferencia en la preparación para el día del derbi
La previa del derbi de Mánchester ha estado marcada por las conversaciones sobre la congestión del calendario. El Manchester United llega al crucial choque del domingo en la Premier League con una importante desventaja en el descanso, tras haberse enfrentado el jueves por la noche al Sabah azerbaiyano en la Champions League.
En cambio, el Manchester City cumplió con sus obligaciones europeas el martes. A pesar de enfrentarse a una dura prueba a domicilio contra el Porto, la plantilla de Maresca se beneficiará de dos días adicionales de recuperación en comparación con su rival ciudadano. Carrick expresó su frustración por el escaso tiempo de recuperación y calificó la programación de la UEFA de «no ideal» para su plantilla.
- AFP
Maresca no muestra ninguna simpatía
Al abordar la disparidad en la preparación, Maresca ofreció poco consuelo a su homólogo. El técnico italiano destacó que el City pasó por una situación idéntica la temporada pasada, recibiendo al Napoli un jueves antes de viajar para medirse al Arsenal el domingo.
«Para ser sincero, el club me comentó que ocurrió exactamente lo mismo el año pasado, cuando el club jugó contra el Napoli y luego, dos días después, jugó contra el Arsenal. A veces pasa en el fútbol», explicó Maresca. «No tengo ninguna duda de que el Manchester United va a estar preparado para eso».
El entrenador del City insistió en que este tipo de obstáculos son un aspecto inevitable de la competición de élite. Instó al Manchester United a aceptar las circunstancias y añadió: «Eso pasa y tienes que adaptarte. Nos pasó el año pasado a nosotros, esta temporada les pasa a ellos, la próxima temporada le pasará a otro equipo. Lo único que puedo decir es que eso pasó y tienes que adaptarte».
Elogios en medio de la presión
A pesar del contundente mensaje sobre la planificación, Maresca sigue siendo un gran admirador del trabajo de Carrick en Old Trafford. Los dos entrenadores ya se cruzaron hace tres años, cuando el Leicester City de Maresca se enfrentó al Middlesbrough de Carrick, y el técnico del City ha seguido de cerca la progresión de su rival.
United derrotó al City la temporada pasada poco después de que Carrick asumiera su cargo de manera interina. Reconociendo ese impacto, Maresca dijo: "Creo que está haciendo un trabajo fantástico desde la temporada pasada. Se hizo cargo del equipo en una situación complicada y terminó muy bien. Esta temporada más o menos empieza de la misma manera, así que está haciendo un muy buen trabajo".
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El Manchester United busca regularidad
El choque del domingo supone una prueba importante para un United que está teniendo problemas para encontrar estabilidad en este inicio de temporada. Los hombres de Carrick ya están bajo escrutinio tras una sorprendente derrota en la jornada inaugural ante el recién ascendido Hull City y un frustrante empate 2-2 con el Everton, en el que dejaron escapar la ventaja en dos ocasiones.
Sin embargo, su amenaza ofensiva en Old Trafford sigue siendo potente, con nueve goles marcados en solo dos partidos en casa esta temporada. El City tendrá que estar atento a ese poderío si quiere aprovechar su ventaja física y hacerse con el orgullo del derbi.
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