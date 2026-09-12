Al abordar la disparidad en la preparación, Maresca ofreció poco consuelo a su homólogo. El técnico italiano destacó que el City pasó por una situación idéntica la temporada pasada, recibiendo al Napoli un jueves antes de viajar para medirse al Arsenal el domingo.

«Para ser sincero, el club me comentó que ocurrió exactamente lo mismo el año pasado, cuando el club jugó contra el Napoli y luego, dos días después, jugó contra el Arsenal. A veces pasa en el fútbol», explicó Maresca. «No tengo ninguna duda de que el Manchester United va a estar preparado para eso».

El entrenador del City insistió en que este tipo de obstáculos son un aspecto inevitable de la competición de élite. Instó al Manchester United a aceptar las circunstancias y añadió: «Eso pasa y tienes que adaptarte. Nos pasó el año pasado a nosotros, esta temporada les pasa a ellos, la próxima temporada le pasará a otro equipo. Lo único que puedo decir es que eso pasó y tienes que adaptarte».



