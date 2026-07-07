«Tienes problemas más graves»: Arsène Wenger duda de que Jürgen Klopp pueda devolver a Alemania a lo más alto y pone como ejemplo a la selección brasileña de Carlo Ancelotti

Wenger advierte que Klopp quizá no sea la solución mágica que Alemania necesita tras su desastrosa campaña en el Mundial 2026. Aunque pronto reemplazará a Julian Nagelsmann y las expectativas son altísimas, Wenger cree que el reto va más allá de contratar a un motivador de talla mundial.

En el podcast «Einfach mal Luppen» de Toni Kroos, Wenger expresó sus dudas: «El nombre de Klopp da a Alemania la esperanza de volver al más alto nivel. Pero no estoy seguro de que eso vaya a cambiarlo todo. En Alemania hay problemas más graves. No cuestiono su calidad, pero no sé si él solo puede resolverlos». Pero no sé si él solo podrá resolver todos los problemas de Alemania. Es un hombre inteligente, y él mismo lo sabe».



