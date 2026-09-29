Bernstein ha afirmado que el Manchester City no puede seguir en la Premier League si fracasa su recurso contra un veredicto de culpabilidad histórico. El club fue declarado recientemente culpable de 115 infracciones distintas de la normativa financiera, un hecho que Bernstein describió como "condenatorio más allá de lo imaginable" durante una apasionada entrevista con BBC Radio 5 Live.

Hablando con total honestidad, Bernstein puso en duda la continuidad de la actual dirección del club tras las conclusiones de la comisión. "Es condenatorio más allá de lo imaginable. Mi pensamiento inmediato es: ¿debería seguir la junta? ¿Deberían ser suspendidas de inmediato las personas implicadas?", preguntó. "Muy, muy serio. Creo que es realmente terrible. Entre los abogados hay una corriente de pensamiento que consiste en negar, negar, negar, pero este es un club de fútbol que forma parte de una liga y toda la credibilidad de la liga está en juego aquí. Yo iría tan lejos [como para decir que es una forma de fraude profundamente arraigada] y, si lo es, no soy abogado, pero como reflexión esto es algo tan grave que va más allá de las autoridades del fútbol".

Añadió: "Las sanciones no pueden ser solo económicas, así que tiene que ir mucho más allá de eso. Si el recurso fracasa, el Manchester City no puede seguir en la liga, tiene que sufrir. Y lo digo como seguidor y aficionado".



