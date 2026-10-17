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«¡Tienen que pensarse lo de venir a Múnich!»: Vincent Kompany lanza una seria advertencia al RB Leipzig
Kompany lanza un claro aviso al Leipzig, que juega como visitante
El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ha lanzado una advertencia cargada de confianza al RB Leipzig antes de su importante duelo de Bundesliga en el Allianz Arena. El técnico belga subrayó que los equipos visitantes deben afrontar la intimidante realidad de jugar en Múnich mientras se intensifica el calendario de partidos de otoño.
Kompany señaló que sus jugadores siguen especialmente lúcidos, motivados y deseosos de medirse a rivales de alto nivel.
Insistió en que la base del Bayern se sustenta en correr con intensidad, mantener un alto nivel de energía y disfrutar del reto competitivo sobre el terreno de juego.
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El entrenador promete un planteamiento ofensivo ante unos rivales que llegan con confianza
Al hablar del planteamiento táctico, Kompany dejó claro que el Bayern saldrá a atacar al Leipzig desde el pitido inicial. «Queremos atacar. Jugamos en casa. Tenemos hambre», declaró Kompany. «Conocemos los puntos fuertes del Leipzig. Se ve que ha hecho algunos cambios».
«Vienen aquí con confianza. Hemos realizado 50 disparos a puerta en los dos últimos partidos. Estamos haciendo muchas cosas bien como equipo».
«Si mejoramos algunas cosas, no estaremos lejos de nuestra mejor versión. Sabemos que podemos hacerlo».
Kompany exige una mentalidad que convierta el Allianz Arena en un fortín
Tras reflexionar sobre los recientes debates defensivos y los anteriores duelos de copa contra el Leipzig, Kompany instó a su plantilla a pasar página y a imponer un dominio absoluto. «Es importante pasar página rápidamente», afirmó Kompany. «Hemos hablado de ello y el asunto está zanjado».
«Estos equipos tienen que tener presente que vienen a Múnich. Estos partidos suelen decidirse por la calidad sobre el terreno de juego».
«Tienen jugadores rápidos por las bandas y atacantes fuertes. Nosotros también. Son partidos con mucha creatividad. Si empiezan a decantarse hacia un lado, pueden hacerlo de forma muy clara».
- AFP
Respeto por Demichelis antes de un duelo decisivo
Kompany también elogió al entrenador del Leipzig, Martin Demichelis, y destacó su trayectoria como técnico en Sudamérica y Europa antes del duelo entre ambos en los banquillos. «Ganó el título en Argentina, algo que no es fácil», señaló Kompany.
«El Leipzig es un equipo estable, un club estable. Si eres constante en tu trabajo, acabarás dando el salto también en Europa. Y mañana seremos rivales».
El Bayern intentará convertir su elevado número de disparos en tres puntos cuando reciba al Leipzig en Múnich.
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