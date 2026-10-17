El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ha lanzado una advertencia cargada de confianza al RB Leipzig antes de su importante duelo de Bundesliga en el Allianz Arena. El técnico belga subrayó que los equipos visitantes deben afrontar la intimidante realidad de jugar en Múnich mientras se intensifica el calendario de partidos de otoño.

Kompany señaló que sus jugadores siguen especialmente lúcidos, motivados y deseosos de medirse a rivales de alto nivel.

Insistió en que la base del Bayern se sustenta en correr con intensidad, mantener un alto nivel de energía y disfrutar del reto competitivo sobre el terreno de juego.