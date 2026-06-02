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«¡Tienen más posibilidades que Alemania!» - Un exjugador del Tottenham analiza las esperanzas de Inglaterra en el Mundial y destaca la gran debilidad de Thomas Tuchel
Los Tres Leones, favoritos para el Mundial
El exinternacional alemán Freund afirma que Inglaterra tiene más opciones que Alemania de ganar el Mundial de 2026. A pesar de talentos como Jamal Musiala y Florian Wirtz, Freund considera que la profundidad de la plantilla alemana no alcanza el nivel élite necesario para dominar en Norteamérica.
Freund explicó a Betway sus razones para situar a los Tres Leones por delante de la selección alemana. «Sin duda tienen más posibilidades de ganar el Mundial que Alemania. Todo el mundo en Inglaterra debe darse cuenta de que a Tuchel le resultó difícil tomar la decisión final sobre los 26 jugadores, porque en Inglaterra tienen muchas más opciones».
«En Alemania seguimos debatiendo sobre algunos jugadores, como si Matthias Ginter o Said El Mala deberían estar en la convocatoria. Pero para Thomas Tuchel, Inglaterra es mucho más difícil», afirmó.
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El factor Tuchel y los posibles escollos
Aunque Tuchel ha aportado sofisticación táctica a la selección inglesa, Freund advierte sobre un punto débil: la relación del técnico con sus jugadores podría decidir si Inglaterra aguanta la presión de las fases finales.
Freund advirtió: «Desde la perspectiva alemana, espero que se mantengan unidos como equipo. Si hay algo que se le ha criticado es su manejo individual de los jugadores; en eso Kompany, en el Bayern, lo hace mejor. En un Mundial, donde puedes estar seis o siete semanas juntos si llegas a la final, eso cuenta mucho, porque no es fácil gestionar a 26 jugadores que quieren jugar».
Los desafíos de Alemania y el camino que tiene por delante
Las perspectivas para Alemania siguen siendo sombrías, según Freund, quien ve una diferencia considerable entre el equipo de Julian Nagelsmann y los mejores del mundo.
Aunque cuenta con la estrella del Liverpool Wirtz, Freund insiste en que la plantilla carece del equilibrio necesario para superar a potencias como Brasil o Francia en una fase eliminatoria, sobre todo por las agotadoras condiciones de viaje y climáticas previstas para el torneo de 2026.
“Hace cuatro años, en Catar, ya lo dije: no podemos ser campeones. No podemos ganar el Mundial», admitió Freund. «Tenemos jóvenes talentos como Karl, Musiala y Wirtz, pero no tenemos una plantilla tan amplia y sólida como Inglaterra, Francia o España, y tampoco podemos olvidar a Brasil y Argentina, que también pueden derrotarnos. Aunque soy alemán, me encantaría decir que podemos ganar, pero no lo creo».
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Inglaterra y Alemania: inicio del Mundial 2026
Alemania está en el Grupo E con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Debutará el 14 de junio ante Curazao en el NRG Stadium de Houston.
Inglaterra, en el Grupo L, debutará el 17 de junio ante Croacia en el AT&T Stadium de Texas.
El choque podría definir el liderato del grupo.