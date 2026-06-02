«¡Tienen más posibilidades que Alemania!» - Un exjugador del Tottenham analiza las esperanzas de Inglaterra en el Mundial y destaca la gran debilidad de Thomas Tuchel

El exinternacional alemán Freund afirma que Inglaterra tiene más opciones que Alemania de ganar el Mundial de 2026. A pesar de talentos como Jamal Musiala y Florian Wirtz, Freund considera que la profundidad de la plantilla alemana no alcanza el nivel élite necesario para dominar en Norteamérica.

Freund explicó a Betway sus razones para situar a los Tres Leones por delante de la selección alemana. «Sin duda tienen más posibilidades de ganar el Mundial que Alemania. Todo el mundo en Inglaterra debe darse cuenta de que a Tuchel le resultó difícil tomar la decisión final sobre los 26 jugadores, porque en Inglaterra tienen muchas más opciones».

«En Alemania seguimos debatiendo sobre algunos jugadores, como si Matthias Ginter o Said El Mala deberían estar en la convocatoria. Pero para Thomas Tuchel, Inglaterra es mucho más difícil», afirmó.