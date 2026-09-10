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«Tiene una influencia enorme»: Michael Carrick elogia al «fantástico» prodigio del Manchester United que batió su récord en la Champions League
Un cómodo regreso a Europa
El Manchester United celebró su regreso a la Liga de Campeones con una contundente victoria por 4-0 sobre el Sabah, debutante en el torneo. Los goles de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko y Lisandro Martinez aseguraron los tres puntos en Old Trafford.
Hablando con TNT Sports tras el pitido final, el entrenador Michael Carrick reflexionó sobre el rendimiento general del equipo y dijo: "Está bien dejar la portería a cero y, obviamente, ganar el partido. Parte de nuestro juego ofensivo fue fantástico. Fuimos peligrosos en las transiciones, defendimos bien en la mayor parte del partido. El resultado parece cómodo, pero no fue tan fácil como eso".
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Dominando el centro del campo
La nota más destacada de la noche fue la imponente actuación de Mainoo, que marcó el ritmo con una facilidad pasmosa. Carrick no tardó en señalar al talentoso centrocampista por su aportación excepcional al equipo.
El entrenador explicó: «Kobbie [Mainoo] es un jugador fantástico, es bastante evidente verlo. Tiene una influencia enorme en nuestro juego y es una auténtica alegría contar con él. Por el centro del campo, hemos jugado bien al fútbol por momentos y podemos mejorar. Hay algunas señales buenas que hemos mostrado esta noche».
Siguiendo los pasos de su entrenador
Mainoo completó 81 pases durante el partido. Según OptaJoe, es la cifra más alta de un jugador inglés para el club en un partido de la Champions League desde que el propio Carrick registró 89 contra el Olympiakos en febrero.
Este brillo individual ayudó a restaurar la confianza colectiva de la plantilla tras un frustrante empate contra el Everton el pasado domingo. Carrick añadió: "La confianza está ahí, como en el Everton el domingo durante grandes tramos, solo recibió un golpe al final con el resultado. Siempre es bonito ganar. Otro gran partido el domingo".
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El foco se desplaza al derbi de Mánchester
El Manchester United debe recuperarse ahora rápidamente y preparar un duelo monumental de la Premier League contra el Manchester City este domingo. Tras su dominante actuación europea, Carrick y sus jugadores estarán decididos a asegurarse el orgullo local en Old Trafford. Si Mainoo y sus compañeros de equipo pueden repetir esta eficacia, tendrán muchas opciones de frenar el inicio perfecto de un Manchester City.
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