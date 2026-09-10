El Manchester United celebró su regreso a la Liga de Campeones con una contundente victoria por 4-0 sobre el Sabah, debutante en el torneo. Los goles de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko y Lisandro Martinez aseguraron los tres puntos en Old Trafford.

Hablando con TNT Sports tras el pitido final, el entrenador Michael Carrick reflexionó sobre el rendimiento general del equipo y dijo: "Está bien dejar la portería a cero y, obviamente, ganar el partido. Parte de nuestro juego ofensivo fue fantástico. Fuimos peligrosos en las transiciones, defendimos bien en la mayor parte del partido. El resultado parece cómodo, pero no fue tan fácil como eso".