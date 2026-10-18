El director deportivo del Bayern, Max Eberl, tuvo que sustituir a Kompany ante los medios después del partido, tras una noche extraordinaria en el Allianz Arena. Mientras el Bayern, campeón récord, arrollaba al Leipzig en un encuentro sin apenas oposición, el hombre al mando tenía dificultades evidentes. El ex capitán del Manchester City no mostró su habitual energía y pasó todo el partido en el banquillo, en lugar de recorrer su zona técnica.

El entrenador, de 40 años, había estado enfermo durante toda la preparación de este importante encuentro. Eberl reveló el alcance de sus problemas físicos y confirmó que la combinación de varios factores le había impedido atender sus compromisos habituales ante las cámaras. El director explicó la situación y detalló los problemas médicos que había sufrido el técnico en los días previos al partido. «Tuvo una infección toda la semana y luego una lesión deportiva en la cadera», declaró Eberl para aclarar por qué Kompany no compareció ante la prensa, según recoge Sky Germany.