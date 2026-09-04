«Tiene una cualidad»: Mykhailo Mudryk, una «gran apuesta» para el Tottenham tras 20 meses fuera, mientras una exestrella de los Spurs reacciona a su cesión desde el Chelsea

Mudryk se mudó a Stamford Bridge por cerca de 90 millones de libras (122 millones de dólares) en enero de 2023. Tras brillar en su país con el Shakhtar Donetsk, estaba considerado entonces como una gran promesa, y en un momento dado el Arsenal también estuvo en la carrera por hacerse con su fichaje.

Adaptarse a la vida en la Premier League resultó complicado al principio, hasta el punto de que necesitó 24 apariciones para estrenar su cuenta goleadora. Solo logró 10 tantos en total con el Chelsea en 73 partidos.

La carrera de Mudryk se detuvo en seco en noviembre de 2024, cuando fue sancionado tras dar positivo por la sustancia prohibida meldonium. La Football Association le impuso una sanción de cuatro años, pero un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) hizo que se levantara esa sanción y quedó habilitado para volver a jugar en julio.

Disputó la pretemporada con el Chelsea, antes de completar un traspaso al Tottenham el último día de mercado. El extremo, ahora de 25 años, se ha reencontrado con su antiguo técnico en el Shakhtar, Roberto De Zerbi, el entrenador que supervisó su irrupción en el primer equipo en 2021-22.