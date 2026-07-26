«Tiene un gran corazón»: Jack Grealish ve renovadas sus esperanzas de volver a ser titular en el Manchester City, tras las últimas declaraciones de Enzo Maresca sobre el futuro del jugador de 100 millones de libras

Grealish apenas jugó 20 partidos de la Premier League 2024-25 con el City, sumando 715 minutos, un gol y una asistencia. En agosto de 2025 pasó al Everton, donde marcó dos goles y dio seis asistencias en 1.632 minutos, hasta que una lesión en el pie lo detuvo.

Maresca, que dirige una plantilla sin título liguero desde hace dos temporadas, admitió que valorar el futuro de Grealish es complejo mientras el mediapunta se recupera. «Cuando no trabajas día a día con los jugadores, es difícil juzgar. No sé qué ha hecho. Es complicado», afirmó.