«Tiene un aura enorme»: Nick Woltemade reacciona a una loca comparación con un caballo en la Juventus

Woltemade reveló a Tonali, con quien jugó la pasada temporada en el Newcastle United de la Premier League, unos días antes del cierre del mercado de fichajes, que estaba negociando con la Juventus. «Tengo una relación maravillosa con Tonali, hablé con él sobre mi posible fichaje por la Juve pocos días antes del inicio de la temporada, y me dijo: “Ah, una elección estupenda”», reveló Woltemade.

La pasada temporada, los jugadores extranjeros, entre ellos Tonali, Woltemade y Malick Thiaw, solían comer juntos a menudo. Thiaw, internacional alemán como Woltemade, jugó anteriormente en el AC Milan. «Los dos siempre

me han hablado de forma positiva sobre la liga italiana, ahora por fin también yo puedo hablar de ella. Tonali me escribió después para felicitarme por mi firma con la Juve, pero esta semana todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él».



