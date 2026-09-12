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Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Redazione Goal y Filippo Cataldo

Traducido por

«Tiene un aura enorme»: Nick Woltemade reacciona a una loca comparación con un caballo en la Juventus

Serie A
Juventus
N. Woltemade

Apenas ha llegado a la Juventus de Turín y sobre Nick Woltemade ya caen nombres enormes y comparaciones disparatadas. Antes de su posible debut como titular, el delantero alemán ha revelado ahora qué le provoca el estatus de leyenda de Gianluigi Buffon y cómo vivió su primer encuentro con el entrenador Luciano Spalletti.

Woltemade reveló a Tonali, con quien jugó la pasada temporada en el Newcastle United de la Premier League, unos días antes del cierre del mercado de fichajes, que estaba negociando con la Juventus. «Tengo una relación maravillosa con Tonali, hablé con él sobre mi posible fichaje por la Juve pocos días antes del inicio de la temporada, y me dijo: “Ah, una elección estupenda”», reveló Woltemade.

La pasada temporada, los jugadores extranjeros, entre ellos Tonali, Woltemade y Malick Thiaw, solían comer juntos a menudo. Thiaw, internacional alemán como Woltemade, jugó anteriormente en el AC Milan. «Los dos siempre

me han hablado de forma positiva sobre la liga italiana, ahora por fin también yo puedo hablar de ella. Tonali me escribió después para felicitarme por mi firma con la Juve, pero esta semana todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él».


  • ¿Con qué jugador comparan a Nick Woltemade en la Juventus?

    Poco después del fichaje de Woltemade, la leyenda de la Juve Gianluigi Buffon comparó al alemán con el exdelantero de la Juventus Zlatan Ibrahimovic. «Que te mencionen en una misma frase que a Ibrahimovic, y además dicho por Buffon, es increíble. Cuando escuchas a jugadores de este nivel hablar de ti, es una sensación realmente muy bonita, por eso aprecié de verdad mucho que me comparara con Ibrahomovic y espero poder decir algún día que he conseguido repetir lo que él logró. Buffon es una leyenda; solo el hecho de que pronuncie mi nombre me hace sentir orgulloso».

    La comparación alegró aún más a Woltemade, ya que Ibrahimovic «siempre ha sido un modelo para mí». «Era un jugador al que me gustaba ver, por su técnica, sus cualidades y su movilidad; he aprendido mucho viéndolo. Siempre ha sido un ídolo para mí».


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  • ¿Qué piensa Nick Woltemade de su entrenador Luciano Spalletti?

    «Cuando conocí a Spalletti por primera vez con mi familia, dije: “Aura. Tiene una aura enorme. Parece tranquilo, pero tiene muy claro lo que quiere, tanto dentro como fuera del campo. Me ayuda muchísimo y empezó enseguida a trabajar mucho conmigo para hacerme mejor. Estoy seguro de que con él seré un mejor jugador.”»



    Spalletti, que en su tiempo libre cría caballos, había comparado a Woltemade con un caballo frisón tras su debut contra el Milan. «¿Spalletti me comparó con un caballo frisón? Conozco esa comparación, nunca he visto esa raza de caballos en Alemania, pero sé que la intención era describirme como un jugador grande, pero que se maneja bien con el balón, un buen tipo que se lleva bien con todo el mundo. Espero ver algún día ese caballo en directo; por ahora puedo confiar en él y creerle palabra por palabra», dijo Woltemade.


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