«Tiene un aura enorme»: el delantero de la Juventus Nick Woltemade revela sus primeras impresiones sobre Luciano Spalletti

Durante la entrevista, Woltemade se mostró dispuesto a compartir los detalles de su primer encuentro con Spalletti. El atacante reveló que el entrenador dejó una impresión inmediata y duradera tanto en él como en su familia.

«Cuando conocí a Spalletti por primera vez con mi familia, todos pensamos una sola cosa: aura», explicó Woltemade. «Tiene un aura enorme, parece tranquilo, pero tiene muy claro lo que quiere tanto dentro como fuera del campo».