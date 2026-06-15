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«Tiene talento»: una estrella estadounidense que siguió el mismo camino respalda a Harry Kane para que se convierta en pateador de la NFL tras su carrera futbolística
La transición definitiva entre deportes
El máximo goleador de Inglaterra ha expresado su deseo de ser pateador de la NFL tras retirarse en Europa.
Ese sueño cobró impulso gracias a Aubrey, quien firmó un contrato récord de 28 millones de dólares con los Dallas Cowboys y se convirtió en el pateador mejor pagado de la historia de la NFL.
En declaraciones a talkSPORT, el kicker se deshizo en elogios sobre el potencial del delantero del Bayern de Múnich en el fútbol americano. Al preguntarle qué consejo le daría, respondió: «Que siga marcando goles. Tiene la oportunidad de convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, supongo. Es un delantero fantástico, así que envejecerá con elegancia como pateador y tiene el talento necesario si quisiera dedicarse a eso. No es tan emocionante como ser el máximo goleador de Inglaterra, así que, por favor, sigue adelante todo el tiempo que puedas».
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Preocupación por la edad del capitán de los Tres Leones
Aubrey reconoce el talento de Kane, pero advierte que el tiempo puede ser su mayor obstáculo. El delantero cumplirá 33 años en julio y negocia su renovación con el Bayern. En la NFL, los equipos prefieren jugadores jóvenes, incluso para puestos como el de pateador.
«Pero sí, en serio, puede hacerlo cuando quiera», añadió Aubrey. «Ojalá no sea demasiado mayor. Creo que llegará con edad avanzada cuando deje el fútbol y a los equipos de la NFL no les gustan los pateadores muy mayores como titulares».
De la ingeniería de software al estrellato en la NFL
La trayectoria de Aubrey inspira a Kane. Tras ser descartado por el Bethlehem Steel de la USL en 2018, Aubrey dejó el fútbol, trabajó como ingeniero de software y luego se preparó para ser pateador. Antes de llegar a los Cowboys, jugó en la USFL.
«Me seleccionaron en el draft de 2017, jugué un año en la MLS sin debutar, luego pasé una temporada en la USL», explica Aubrey. «Al final de ese año dejé el fútbol, trabajé como ingeniero de software durante tres años y seguí entrenando como pateador». Durante todo ese tiempo seguí entrenando como pateador. Sabía que, si se presentaba la ocasión, podría aprovecharla, pero esa ocasión no llegaba. Por suerte, en Estados Unidos hay espacio para la experimentación deportiva y nació la USL, una especie de segunda división. Ahí tuve mi oportunidad».
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El objetivo actual: la gloria en el Mundial
Antes de pensar en la NFL, Kane se centra en liderar la selección inglesa de Thomas Tuchel en el Mundial 2026. Los preparativos se vieron afectados por un extraño incidente de seguridad en Misuri: la policía detuvo a dos sospechosos tras un ataque a un vehículo del equipo y, entre los objetos robados, estarían las botas personalizadas de Kane.
Pese a las distracciones fuera del campo y a los rumores sobre un futuro en el fútbol americano, su prioridad sigue siendo dar un gran título a Inglaterra.