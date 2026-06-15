El máximo goleador de Inglaterra ha expresado su deseo de ser pateador de la NFL tras retirarse en Europa.

Ese sueño cobró impulso gracias a Aubrey, quien firmó un contrato récord de 28 millones de dólares con los Dallas Cowboys y se convirtió en el pateador mejor pagado de la historia de la NFL.

En declaraciones a talkSPORT, el kicker se deshizo en elogios sobre el potencial del delantero del Bayern de Múnich en el fútbol americano. Al preguntarle qué consejo le daría, respondió: «Que siga marcando goles. Tiene la oportunidad de convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, supongo. Es un delantero fantástico, así que envejecerá con elegancia como pateador y tiene el talento necesario si quisiera dedicarse a eso. No es tan emocionante como ser el máximo goleador de Inglaterra, así que, por favor, sigue adelante todo el tiempo que puedas».