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«Tiene soluciones»: Dani Olmo revela cómo Hansi Flick y el Barcelona afrontarán la baja de su talismán, el 9 titular
La visión de Flick para una era post-Lewandowski
El Barcelona afronta la nueva temporada con un vacío importante tras la marcha de Robert Lewandowski, un delantero cuyo impacto histórico es prácticamente irreemplazable. Sin embargo, Olmo cree que Flick ya ha diseñado una estrategia para que el equipo siga siendo una fuerza temible en LaLiga y la Champions League. Al apostar por la fluidez y el movimiento colectivo, en lugar de un referente fijo, el técnico alemán busca modernizar el ataque azulgrana. Olmo insiste en que, aunque han cambiado las piezas, la ambición sigue siendo tan alta como siempre en el gigante catalán.
«No hay nadie como Robert en la historia», dijo Olmo a The Guardian. «Pero estamos jugando con Raphinha de 9. Ha llegado Gabriel Jesus. Hamza [Abdelkarim] lo está haciendo muy bien. El entrenador sabe que también tiene ese comodín de ponerme a mí o a Fermin [López] ahí, que es una posición en la que me siento cómodo. Así que tiene soluciones. El club ha hecho un trabajo increíble. Rodri, Gabriel Jesus, Karim [Adeyemi] y [Anthony] Gordon nos dan muchísimo».
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El impacto de Rodri y la filosofía defensiva
Una de las grandes piedras angulares del nuevo Barcelona de Flick es la llegada de Rodri desde el Manchester City. El centrocampista español está considerado como el sucesor natural de Sergio Busquets, ya que aporta la solidez estructural necesaria para permitir que jugadores creativos como Olmo se muevan con libertad. El cambio táctico implica una línea defensiva alta y una presión intensa, un sistema que Olmo admite que conlleva riesgos, pero que es esencial para competir al máximo nivel del fútbol europeo.
"Rodri es el jugador que más se parece a Busquets", explicó Olmo. "Encaja perfectamente en nuestro juego, nuestro sistema, nuestra idea, que es similar a la de la selección. Tiene sentido posicional, aporta equilibrio, lo que me dará más libertad para interpretar dónde están los espacios. Sostiene la estructura. Sabemos que el sistema es arriesgado a veces, pero tenemos la experiencia y el conocimiento para decidir cuándo ir y cuándo no, cuándo cubrirnos las espaldas".
Aprendiendo de fracasos pasados en la Champions League
Para Olmo y la generación actual, la Champions League sigue siendo la frontera definitiva, ya que el club no ha logrado levantar el trofeo desde 2015. El centrocampista reconoce que las eliminaciones anteriores ante equipos como el Inter y el Atlético de Madrid fueron dolorosas, pero sirvieron como experiencias de aprendizaje vitales para una plantilla que por fin está madurando. Flick ha inculcado una mentalidad de minimizar el riesgo a través de la concentración y el esfuerzo físico, exigiendo que cada jugador contribuya en la fase defensiva al margen de sus funciones ofensivas. Este enfoque disciplinado es, según Olmo, lo que faltó en temporadas anteriores.
«La Champions League se decide por pequeños detalles que no han caído de nuestro lado, pero los dos últimos años fueron experiencias de cara al futuro. Éramos un equipo joven. Lo seguimos siendo. En mi opinión, el Barcelona tiene la mejor cantera del mundo; [Marc] Bernal, Lamine [Yamal] y ahora Xavi Espart. Pedri sigue siendo joven y lleva seis, siete años al máximo nivel. Ahora tenemos esa experiencia», afirmó.
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Una mentalidad ganadora de la Copa del Mundo en el Camp Nou
El triunfo en Nueva Jersey, donde España derrotó a Argentina para proclamarse campeona del mundo, ha alterado de manera fundamental la psicología de la plantilla del Barcelona. Con ocho campeones del mundo en sus filas, hay una renovada sensación de confianza que Flick está deseando aprovechar. Olmo describió la transición de la gloria internacional a las obligaciones con el club como un proceso natural, impulsado por la exigencia inmediata del técnico de conquistar más títulos.
«Te cambia, te cambia la vida», dijo Olmo sobre la victoria en el Mundial. «No estoy seguro de que aún lo entendamos. Te das cuenta cuando te [aplauden] en otros campos, pero realmente lo comprenderemos con el tiempo. Es como si hubieras entrado en otra dimensión, en un grupo muy selecto», concluyó.
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