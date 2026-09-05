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«Tiene que sufrir»: el técnico del Liverpool, Andoni Iraola, explica la decisión sin piedad de dejar a Jeremy Jacquet sobre el césped en la victoria ante el Ipswich
Un riesgo calculado en Portman Road
Iraola se ha sincerado sobre su decisión de mantener a Jacquet sobre el campo durante la primera victoria del club en la Premier League esta temporada, un triunfo por 2-0 ante el Ipswich Town. Jacquet vio la amarilla en el minuto 52 tras una entrada con el pie alto sobre Emersonn, y la tensión aumentó apenas unos instantes después. El francés tuvo quizá fortuna al evitar una segunda tarjeta amarilla después de derribar al atacante brasileño cuando el Ipswich intentaba romper la línea defensiva del Liverpool.
Mientras que muchos entrenadores podrían haber optado por la seguridad sustituyendo a un joven defensa con tarjeta amarilla, Iraola eligió otro camino. El francés de 21 años, que se incorporó al Liverpool procedente del Rennes este verano, se encontró en medio de una batalla física en la segunda parte que puso a prueba tanto su estado físico como su disciplina.
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Construyendo la forma física a través del fuego
Iraola se mostró sincero sobre su proceso de pensamiento durante el partido y admitió que se planteó hacer un cambio cuando Jacquet empezó a sufrir. Sin embargo, el español cree que la única manera de que el defensa alcance el nivel requerido es superar el cansancio y la adversidad. Jacquet fue titular en los dos primeros partidos de liga del Liverpool, pero físicamente no pudo completar ninguno de los dos, ya que jugó 69 minutos contra el Newcastle United y 76 en el empate con el Nottingham Forest.
«Para cualquier central, jugar junto a Virgil es una lección y una clase magistral. Jeremy jugó su primer partido completo. Físicamente, no pudo terminar los dos primeros partidos», declaró Iraola a Sky Sports. «Hoy hubo un momento en la segunda parte en el que tuve dudas, pero creo que tiene que sufrir y pasar por esos periodos. Terminó bien el partido y poco a poco seguirá mejorando su forma física».
Solidez defensiva y destellos en ataque
Más allá del drama disciplinario, Jacquet demostró por qué el Liverpool estaba tan interesado en llevarlo a Anfield este verano. Mostró una excelente anticipación para bloquear un disparo de Emersonn después de que Leif Davis devolviera de cabeza al área de peligro un centro de Abdul Fatawu. Su asociación con Virgil van Dijk, Ronald Araujo y Milos Kerkez fue pareciendo cada vez más sólida a medida que avanzaba el partido, proporcionando la base para que Alexander Isak asegurara la victoria en el otro extremo del campo.
Jacquet también dejó entrever la calidad técnica que Iraola exige a sus modernos defensas con buen trato de balón. En una acción de la segunda parte, filtró un preciso pase vertical entre las líneas del Ipswich para encontrar a Florian Wirtz. Aunque la posterior volea del centrocampista alemán fue detenida, la jugada puso de relieve la capacidad de Jacquet para hacer pasar al equipo de la defensa al ataque.
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Pensando en los desafíos europeos que se avecinan
Superar con éxito el obstáculo del Ipswich supone un impulso importante para la confianza de Jacquet justo cuando el calendario empieza a intensificarse. La portería a cero en Portman Road le demostró a Iraola que su joven pupilo podía sobrevivir a un tramo complicado sin que el partido se le escapara, algo que será crucial mientras el club compagina sus compromisos nacionales con la competición europea. Con un partido de la Champions League ante el Atletico Madrid a la vista el miércoles, el estado físico de toda la unidad defensiva será puesto a prueba. La capacidad de Jacquet para completar los 90 minutos le da ahora a Iraola más flexibilidad táctica a la hora de rotar a su plantilla ante rivales de élite.
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