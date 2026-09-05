Iraola se ha sincerado sobre su decisión de mantener a Jacquet sobre el campo durante la primera victoria del club en la Premier League esta temporada, un triunfo por 2-0 ante el Ipswich Town. Jacquet vio la amarilla en el minuto 52 tras una entrada con el pie alto sobre Emersonn, y la tensión aumentó apenas unos instantes después. El francés tuvo quizá fortuna al evitar una segunda tarjeta amarilla después de derribar al atacante brasileño cuando el Ipswich intentaba romper la línea defensiva del Liverpool.

Mientras que muchos entrenadores podrían haber optado por la seguridad sustituyendo a un joven defensa con tarjeta amarilla, Iraola eligió otro camino. El francés de 21 años, que se incorporó al Liverpool procedente del Rennes este verano, se encontró en medio de una batalla física en la segunda parte que puso a prueba tanto su estado físico como su disciplina.