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Yosua Arya
Traducido por

«¡Tiene que ser un francés!» - La estrella del Real Madrid Aurelien Tchouameni nombra a tres sorprendentes candidatos para el Balón de Oro de 2026

A. Tchouameni
Francia
K. Mbappe
O. Dembele
M. Olise
Real Madrid
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
Primera División
Ligue 1
Bundesliga

El centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni ha revelado sus tres principales candidatos para ganar el Balón de Oro de 2026. El internacional francés se ha decantado por sus compatriotas y ha señalado a Kylian Mbappe, Ousmane Dembele y Michael Olise como los principales aspirantes merecedores del prestigioso premio.

  • Respaldan al trío francés para alcanzar la gloria

    Tchouameni ha revelado a sus principales candidatos para el próximo Balón de Oro 2026, respaldando a un trío de compañeros de selección para el prestigioso galardón. El centrocampista francés cree firmemente que el premio individual más codiciado del fútbol mundial debe seguir en su país tras una campaña memorable.

    En una entrevista con France24, Tchouameni habló de sus favoritos personales para hacerse con el máximo honor. Destacó específicamente los notables logros de Kylian Mbappe, Ousmane Dembele y Michael Olise, insistiendo en que sus actuaciones destacadas a lo largo de la temporada 2025-26 les han valido un lugar en lo más alto de este deporte.

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    El veredicto del Balón de Oro

    La carrera por el Balón de Oro de 2026 ha generado un enorme debate, pero Tchouameni fue absolutamente claro cuando le preguntaron por su ganador preferido. El centrocampista no dudó en mostrar su orgullo nacional y defendió con pasión que sus compatriotas sean reconocidos por sus actuaciones excepcionales en los escenarios más grandes.

    «El Balón de Oro debe ser para un jugador francés, obviamente», declaró Tchouameni durante la entrevista. «Kylian tuvo una temporada excepcional, Ousmane también al ganar la Champions League con el PSG y, por supuesto, Michael Olise».

  • Poniendo el broche a una temporada espectacular

    Los tres candidatos son jugadores que Tchouameni conoce increíblemente bien. Ha sido testigo de primera mano de sus habilidades excepcionales y ha comprobado exactamente cómo sus actuaciones de talla mundial dejaron una huella importante en la temporada 2025-26.

    El notable logro de Dembele al ayudar al PSG a conquistar la Liga de Campeones claramente caló en el centrocampista. Su triunfo en el mayor escenario de Europa supone un impulso enorme para sus credenciales personales.

    Mientras tanto, tanto Mbappe como Olise disfrutaron de campañas individuales sobresalientes. Su brillantez constante sobre el terreno de juego justificó plenamente su inclusión en la exclusiva lista de favoritos de Tchouameni para el premio.

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    Londres llama

    La 70ª edición de la ceremonia del Balón de Oro se celebrará en Londres. El mundo del fútbol se reunirá en la capital inglesa el 26 de octubre para la deslumbrante gala. Está por ver exactamente quién se llevará el famoso trofeo. Sin embargo, Tchouameni esperará sin duda que uno de sus tres compatriotas favoritos se haga con el máximo galardón de la noche.