Tchouameni ha revelado a sus principales candidatos para el próximo Balón de Oro 2026, respaldando a un trío de compañeros de selección para el prestigioso galardón. El centrocampista francés cree firmemente que el premio individual más codiciado del fútbol mundial debe seguir en su país tras una campaña memorable.

En una entrevista con France24, Tchouameni habló de sus favoritos personales para hacerse con el máximo honor. Destacó específicamente los notables logros de Kylian Mbappe, Ousmane Dembele y Michael Olise, insistiendo en que sus actuaciones destacadas a lo largo de la temporada 2025-26 les han valido un lugar en lo más alto de este deporte.