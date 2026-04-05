«Tiene que quedarse»: el Barcelona toma una decisión sobre el traspaso de João Cancelo, pero se enfrenta a la oposición del Al-Hilal, que quiere ficharlo como agente libre

Según Sport, el mensaje procedente del seno del vestuario del Barcelona es inequívoco: «Tiene que quedarse». Tras su actuación decisiva en la reciente remontada ante el Atlético de Madrid, tanto el cuerpo técnico como la plantilla del primer equipo habrían llegado al consenso de que el jugador de 31 años debe permanecer en el club más allá de la presente temporada.

Flick es un gran admirador del versátil lateral y ya ha defendido anteriormente la decisión de dar prioridad al regreso de Cancelo al club, citando su capacidad única para aportar calidad decisiva en el último tercio del campo. El técnico alemán considera que la capacidad del defensa para desenvolverse en múltiples posiciones es un elemento fundamental de su planificación táctica para la temporada 2026-27.