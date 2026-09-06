El Tottenham por fin estrenó su casillero en la nueva temporada de la Premier League el sábado, pero el empate 0-0 en el City Ground hizo poco por apaciguar a De Zerbi. Tras las derrotas consecutivas ante Brentford y Newcastle United, el Spurs mostró solidez defensiva contra el Forest, aunque fue su falta de acierto en ataque lo que provocó el enfado de su entrenador. El italiano señaló en concreto una oportunidad desaprovechada por el delantero egipcio Marmoush, lo que sugiere que el fichaje estrella aún se está adaptando a un sistema que exige la perfección.

Hablando después del frustrante empate sin goles, De Zerbi no se mordió la lengua al abordar la aportación del internacional egipcio. «Ahora he hablado de Marmoush. Pero con Marmoush, tenemos que analizar si tiene, o no, 15, 12 goles. Creo que sí, porque tiene todas las cualidades, suficientes para marcar esa cantidad de goles. Tiene que mejorar, por supuesto», dijo De Zerbi,